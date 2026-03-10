Sin alternativa clara a Milei: qué muestra una encuesta sobre el escenario político

El consultor político Aníbal Urios analizó en diálogo con Canal E los resultados de una encuesta sobre la percepción social respecto a la gestión del presidente Javier Milei. Según el relevamiento, una parte importante de la población mantiene expectativas positivas sobre el rumbo económico, aunque empiezan a aparecer nuevas preocupaciones vinculadas al empleo y los salarios.

El estudio, que el consultor denominó “el año de las expectativas”, analiza cómo observa la sociedad el inicio de 2026 y qué variables considera clave para evaluar el rumbo del gobierno.

El “año de las expectativas” para la economía argentina

Urios explicó que el trabajo busca medir si la sociedad cree que las reformas impulsadas por el Gobierno pueden generar desarrollo económico. En ese sentido, el resultado principal muestra un respaldo mayoritario al rumbo elegido.

“Le preguntamos a la gente si estas reformas nos van a llevar al desarrollo o al abismo y el 60% dice que nos va a llevar al desarrollo”, señaló el consultor. Según el análisis, existe una expectativa generalizada de que la economía comience a mejorar en el corto plazo. Sin embargo, ese optimismo todavía está vinculado a promesas de cambio más que a resultados concretos.

“Las condiciones están dadas, ahora hay que transitar este año y ver si esas expectativas se transforman en realidad”, explicó Urios.

Inflación, salarios y empleo: las nuevas preocupaciones sociales

De acuerdo con el relevamiento, la inflación sigue siendo un tema relevante para la sociedad, pero ya no aparece como la principal preocupación. “La inflación sigue siendo una preocupación, pero no una de las principales”, sostuvo el consultor político.

En cambio, comienzan a tomar mayor relevancia otros factores vinculados al día a día de la población. Entre ellos, el nivel de salarios y la estabilidad del empleo. “El problema que empezamos a registrar es el tema salarial y el trabajo, que son los dos principales temas que aparecen ahora”, detalló.

Expectativas sobre inversiones y desarrollo

Urios también indicó que una de las principales dudas de la sociedad está relacionada con el ritmo de llegada de inversiones privadas, un factor que el Gobierno considera clave para impulsar la recuperación económica. “La gente está esperando que esas buenas noticias de inversiones se vayan plasmando en la realidad poco a poco”, afirmó.

En ese sentido, el consultor explicó que en próximas encuestas buscarán indagar por qué el contexto internacional todavía no percibe a la Argentina como un destino sólido para invertir.

El escenario político rumbo a 2027

En el plano electoral, el relevamiento muestra que, por el momento, no aparece una alternativa política clara frente al liderazgo de Milei. “Hoy no hay ninguna alternativa”, afirmó Urios al analizar la percepción social sobre la oposición.

Según el consultor, gran parte de la dirigencia política todavía no logra interpretar las demandas actuales de la ciudadanía, lo que explica la ausencia de figuras competitivas en las encuestas. En ese contexto, el estudio también evaluó quién podría continuar el modelo político en caso de que el actual presidente dejara la actividad.

“Para la sociedad hay tres dirigentes que podrían garantizar la continuidad: Patricia Bullrich, Victoria Villarruel y Manuel Adorni”, explicó.

Apoyo mayoritario a reformas estructurales

La encuesta también analizó la percepción social sobre distintas reformas estructurales impulsadas por el Gobierno, entre ellas la reforma laboral. Según Urios, existe un respaldo significativo a la modernización de las normas laborales, aunque con matices.

“Un 30% dice que está muy bien y otro 30% cree que hay que actualizarla más”, detalló. Para el consultor, el dato refleja una demanda social más amplia de cambios en distintos ámbitos del sistema económico argentino.

“Gran parte de la sociedad sabe que necesita actualizaciones para poder lograr desarrollo e inversiones”, concluyó.