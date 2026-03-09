Irina Hauser habló en “QR!” del escándalo $Libra y lanzó una pregunta sobre Milei: “¿Tiene tarifario el presidente?”

En el programa “QR!”, que se emite por Canal E, la periodista Irina Hauser analizó los últimos elementos que surgieron en torno a la causa conocida como “criptogate $Libra”, que investiga posibles vínculos entre el presidente Javier Milei y empresarios del mundo cripto tras la estafa de febrero de 2025.

Durante la conversación, Hauser se refirió a declaraciones del mandatario sobre el valor de ciertas reuniones y lanzó una pregunta que abrió el debate en el estudio. “El propio presidente dijo que hoy una charla con él, siendo presidente, cuesta 500 mil dólares. Entonces uno se pregunta: ¿tiene tarifario el presidente?”, planteó.

Según la periodista, ese comentario adquiere relevancia dentro de la investigación judicial porque podría vincularse con los supuestos acuerdos con empresarios del sector.

El borrador del contrato que apareció en la causa

Hauser también mencionó la aparición de un borrador de contrato que habría sido firmado entre Milei y el empresario estadounidense Hayden Davis. De acuerdo con lo que explicó, el documento tendría fecha del 29 de enero de 2025, un día antes de una reunión que habría tenido lugar en la Casa Rosada.

El archivo, según se difundió, habría sido encontrado en el celular de Mauricio Novelli, un empresario cercano al presidente y dueño de una academia de negocios donde Milei dictó clases en el pasado.

Caso $LIBRA: investigan a un jubilado por recibir un millón de dólares de Hayden Davis

Durante la charla también se mencionó que gran parte de la información que se fue conociendo sobre el caso no surgió directamente del expediente judicial, sino del trabajo de especialistas que analizaron movimientos en blockchain.

Según señaló la periodista, analistas del sector cripto comenzaron a rastrear pagos, transacciones y posibles vínculos entre los actores involucrados. Esos datos –sostuvo– fueron aportando indicios sobre reuniones y movimientos financieros relacionados con el lanzamiento de criptomonedas.

Un posible indicio para la Justicia

Hauser aclaró que la existencia del borrador no implica necesariamente la comisión de un delito, pero podría constituir un elemento relevante para la investigación.

En ese sentido, explicó que en términos judiciales la verosimilitud de un documento puede representar una sospecha que amerite avanzar en la causa. “No quiere decir que Milei haya cometido algo ilícito, pero sí que puede haber elementos suficientes para que la Justicia investigue más a fondo”, señaló.

La periodista agregó que algunos documentos mencionados en informes técnicos del Ministerio Público Fiscal todavía no estarían disponibles para todas las partes querellantes, lo que también genera debate dentro de la causa.

