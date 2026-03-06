Caso $LIBRA: revelan un presunto acuerdo entre Javier Milei y el empresario Hayden Davis

La abogada y doctora en Ciencias Jurídicas Natalia Volosin, directora del sitio La Justa, difundió un artículo en el que asegura que en la causa judicial conocida como $LIBRA existen documentos que vincularían al presidente Javier Milei con el empresario estadounidense Hayden Davis, impulsor del proyecto cripto investigado. Según el material publicado, los documentos habrían sido recuperados del teléfono del empresario Mauricio Novelli durante un peritaje judicial.

El artículo sostiene que entre los archivos analizados aparece un borrador de acuerdo confidencial que, según distintas fuentes periodísticas citadas en la investigación, habría sido firmado por Milei y Davis. De acuerdo con la reconstrucción presentada por Volosin, el documento se encontraría en poder de la fiscalía que conduce Eduardo Taiano desde noviembre del año pasado, aunque todavía no habría sido incorporado formalmente al expediente.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El documento recuperado en un teléfono

De acuerdo con el informe difundido, el archivo denominado “LOI_KELSIER.docx” habría sido enviado por Novelli a su propio WhatsApp el 29 de enero de 2025, horas antes de una reunión que el grupo mantuvo en la Casa Rosada al día siguiente. El documento habría sido eliminado posteriormente, pero los peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) lograron recuperarlo durante el análisis forense de los dispositivos.

El contenido del archivo coincidiría con descripciones que previamente habían realizado periodistas que investigan el caso. En particular, Volosin menciona publicaciones del periodista Mariano Vidal, quien afirmó en diversas notas que el acuerdo entre Milei y Davis habría sido efectivamente firmado.

La investigación sostiene que el documento se encuentra en manos del fiscal desde el 17 de noviembre de 2025, fecha en la que los peritos entregaron parte del material recuperado. Sin embargo, abogados querellantes aseguran que el archivo no fue incorporado formalmente al expediente, lo que les impide acceder a él.

Las conversaciones y los anexos reservados

Otro punto señalado en la publicación es la existencia de conversaciones extraídas de teléfonos celulares que vincularían a distintos actores de la causa. Según Volosin, el informe pericial que describe esos intercambios fue elaborado el 9 de enero, pero recién se incorporó al expediente el 24 de febrero.

Causa $LIBRA: la Justicia encontró borradores del “acuerdo confidencial” de Milei y Davis

El abogado Nicolás Oszut, representante de un grupo de presuntos damnificados por la operación cripto, afirmó que las querellas no pudieron revisar la totalidad del material. De acuerdo con su versión, las extracciones completas de los dispositivos fueron enviadas al juzgado en un disco externo y permanecen reservadas.

Los denunciantes cuestionan que la causa no se encuentra bajo secreto de sumario, lo que en principio permitiría el acceso de las partes a la documentación. Esa restricción, sostienen, dificulta avanzar con nuevas medidas de prueba.

Contratos y ofertas comerciales

Entre los documentos mencionados en el informe también aparece una oferta de acuerdo por USD 1,55 millones más un 35 % de lo facturado, supuestamente presentada el 21 de noviembre de 2024 por la firma Kelsier Group, vinculada a Hayden Davis.

El destinatario de esa propuesta habría sido un grupo de empresarios argentinos integrado por Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales. Este último se desempeñaba, según la investigación, como asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV) mientras participaba de las negociaciones.

Días después, el 27 de noviembre, se habría firmado otro contrato en inglés entre Kelsier Holdings Limited, otra empresa asociada a Davis, y los mismos empresarios argentinos. El acuerdo incluía la organización de encuentros privados con el Presidente y la eventual participación de Milei en un evento empresarial vinculado al ecosistema cripto.

La factura por USD 250 mil

El informe también menciona una factura por USD 250.000 dirigida a Hayden Davis. El documento, fechado el 5 de enero de 2025, habría sido emitido por Pía Novelli, hermana del empresario Mauricio Novelli.

Según la publicación, el pago debía realizarse mediante una billetera virtual y estaría relacionado con los acuerdos comerciales entre el grupo local y la empresa de Davis. La factura aparece dentro del mismo conjunto de archivos recuperados por los peritos tecnológicos.

Volosin señala que estos documentos se complementan con otras evidencias incorporadas a la causa, como transferencias reconstruidas por la comisión investigadora del caso $LIBRA en el Congreso, presidida por el diputado Maximiliano Ferraro, así como con investigaciones periodísticas publicadas en medios argentinos e internacionales.

Reuniones y vínculos previos

El informe también menciona que los empresarios involucrados habrían mantenido múltiples encuentros con el Presidente en la Casa Rosada y la residencia de Olivos. Según la reconstrucción presentada, esos contactos se habrían extendido durante varios años.

En paralelo, distintos testimonios recogidos en la causa sostienen que intermediarios habrían solicitado pagos para facilitar reuniones privadas con Milei. El propio Novelli negó públicamente haber recibido dinero por gestionar esos encuentros.

La investigación judicial

La causa judicial, caratulada “Milei, Karina s/cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública”, se tramita bajo el expediente N.º 772/2025. El proceso analiza si existieron maniobras irregulares vinculadas a la promoción del proyecto cripto $LIBRA.

Hasta el momento, el fiscal Eduardo Taiano no formuló un requerimiento de instrucción que formalice imputaciones. Diversos abogados querellantes reclaman que se avance con nuevas medidas de prueba, entre ellas la citación de testigos y el análisis completo de la documentación hallada.

Milei quiere utilizar a Mahiques para cerrar las causas Libra y Andis

El caso cobró mayor relevancia tras el colapso del proyecto $LIBRA y las pérdidas económicas denunciadas por inversores. El escándalo también derivó en investigaciones periodísticas y en la creación de una comisión parlamentaria para analizar posibles responsabilidades políticas y penales.

En su publicación, Volosin plantea que el conjunto de documentos, conversaciones y registros financieros podría ofrecer nuevas pistas sobre la relación entre los empresarios involucrados y el entorno presidencial. La evolución de la causa dependerá ahora de las decisiones que adopten el fiscal y el juez a cargo del expediente.

*Crédito de las imágenes: Natalia Volosin