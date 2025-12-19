Anibal Urios: “El Congreso es más un show que un lugar de trabajo”

En diálogo con Canal E, Aníbal Urios, consultor político, aseguró que la sociedad argentina “ya no ve al Estado como una ayuda”, sino como un obstáculo para el desarrollo.

La discusión por la reforma laboral volvió al centro del debate político y social, pero esta vez con un dato clave: el respaldo ciudadano. Según un informe elaborado por su consultora, Urios explicó que el humor social de fin de año muestra una fuerte predisposición al cambio estructural. “La gente está muy entusiasmada y con muchas ganas de debatir, de modificar de una manera urgente lo que es el sistema laboral, el sistema impositivo y la seguridad”, afirmó.

El relevamiento, realizado en diciembre, indagó sobre el rol del Estado y las reformas pendientes. Para Urios, el diagnóstico es contundente: “Hoy el Estado es más un obstáculo que una ayuda y un freno para el desarrollo tan anhelado en la Argentina”. Aun así, remarcó que la expectativa hacia el futuro se mantiene firme. “La gente ve el 2026 con ansias de desarrollo y con expectativas muy fuertes”, sostuvo.

Reforma laboral: consenso social y fin del tabú político

Uno de los datos más relevantes del informe es que el 45,58% de los encuestados cree que todos los aspectos de la reforma laboral deben debatirse en conjunto, incluyendo juicios laborales, nuevas formas de empleo y regulaciones desactualizadas. Urios fue claro al respecto: “Hoy discutir la reforma laboral no es un suicidio político, sino una ventaja para los dirigentes”.

El consultor subrayó que la sociedad no está centrada en una supuesta pérdida de derechos. “La sociedad no está pensando en la discusión sobre derechos, esa charla la está dando la política, no la gente”, señaló, y agregó que existe una demanda explícita para que la dirigencia escuche y actúe: “Tienen tiempo los dirigentes para sentarse, escuchar y proponer, pero sin negar que la sociedad quiere cambiar”.

Seguridad, liderazgo político y malestar con el Congreso

La inseguridad aparece, una vez más, como una prioridad central. Urios explicó que la opinión pública identifica dos ejes urgentes: “La sociedad pide penas más severas y discutir seriamente la reincidencia”. Además, remarcó que las reformas no deben ser eventos aislados: “Esto no se cambia y se deja por 50 años; tiene que ser un proceso constante de actualización”.

En el plano político, el informe revela que el 52% de la sociedad hoy apoyaría una reelección del presidente Javier Milei. Para Urios, esto se explica por la continuidad del mensaje de cambio: “La idea de cambiar la visión de la Argentina la comparte plenamente la sociedad”. Sobre figuras outsider, fue contundente: “Hoy no hay lugar para otro outsider como Milei; no hay nadie que se acerque a ese 52%”.

Finalmente, Urios expresó un fuerte cuestionamiento al funcionamiento institucional: “Hoy el Congreso es más un show que un lugar de trabajo para cambiar lo que está pidiendo la sociedad”, reflejando un malestar creciente con la clase dirigente tradicional.