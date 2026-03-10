Industria nacional, filosofía y economía: la mirada de Horacio Fazio sobre el debate que abrió Javier Milei

La polémica sobre la protección de la industria nacional volvió al centro de la agenda luego de las declaraciones del presidente Javier Milei, quien cuestionó duramente a quienes defienden ese modelo. En ese contexto, el analista Horacio Fazio abordó la discusión desde una mirada que combina economía y filosofía.

En diálogo con Canal E, el especialista remarcó que los procesos económicos globales deben analizarse también desde su impacto humano y social. “El hecho de que 400 millones de seres humanos contemporáneos se rescaten de la línea de la pobreza es un hecho que como humanidad no es un dato menor”, señaló al referirse al crecimiento de China en las últimas décadas.

Fazio recordó que el gigante asiático logró sacar a cientos de millones de personas de la pobreza en un proceso que transformó la economía mundial. “Podríamos incluso enorgullecernos, como humanidad, de un proceso de esa magnitud”, afirmó, destacando la dimensión histórica del fenómeno.

El caso de China y la competitividad global

Al analizar la competitividad internacional, el analista explicó que el crecimiento exportador chino no se debe únicamente a su capacidad industrial, sino también a variables macroeconómicas clave.

“China tiene un tipo de cambio absolutamente subvaluado”, explicó, lo que favorece la competitividad de sus productos en los mercados internacionales. Según Fazio, este factor permite que las exportaciones del país asiático resulten más atractivas frente a las de otras economías.

El especialista sostuvo que este tipo de herramientas económicas pueden marcar una diferencia significativa entre países. “El dólar en China no es barato para los propios chinos, hay una sobrevaluación de la moneda que facilita la exportación de los bienes chinos”, detalló.

Argentina y las dificultades para exportar

En contraste, Fazio advirtió que Argentina enfrenta una situación diferente que complica su inserción exportadora. “En el caso de nuestro país, estamos perjudicados desde el punto de vista de las exportaciones”, sostuvo al comparar la estructura económica local con la del gigante asiático.

Para ilustrar el problema, el analista recurrió a un indicador ampliamente utilizado en economía internacional: el índice Big Mac, que compara el precio de esa hamburguesa en distintos países para medir el poder adquisitivo y el tipo de cambio implícito.

“Tanto China como Argentina tienen los Big Macs más caros de todos los países comparables”, explicó. Según su análisis, este indicador permite comprender cómo ciertas distorsiones en los precios y en el tipo de cambio pueden afectar la competitividad de la industria nacional.

En ese sentido, concluyó que el debate sobre la protección industrial no puede reducirse únicamente a una cuestión ideológica. “Hay variables económicas específicas que pueden explicar el tema”, remarcó, al tiempo que planteó que la discusión debería considerar tanto las realidades del mercado global como las particularidades de cada país.

