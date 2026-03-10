Roberto Corne: “Cuanto más en negro trabaje la mujer, mayor es la brecha salarial”

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, vuelve a poner en el centro del debate público las luchas históricas y los desafíos actuales en materia de igualdad de género. En este contexto, el sociólogo Roberto Corne analizó la evolución del movimiento de mujeres y los cambios sociales que se han producido a lo largo del último siglo.

Según explicó, la fecha no debe entenderse como una celebración tradicional, sino como una jornada de reivindicación. “Es un día para reivindicar los derechos de la mujer en tanto movimiento social”, afirmó.

Corne sostuvo que el movimiento de mujeres tiene una larga trayectoria en la historia y que sus demandas fueron cambiando según el contexto social y político de cada época.“El movimiento de mujeres tiene años de lucha en la historia de la humanidad”, señaló.

Las cuatro olas del movimiento de mujeres

El sociólogo describió que el feminismo atravesó diferentes etapas históricas, cada una con reclamos específicos. La primera se dio a fines del siglo XIX y principios del siglo XX con el movimiento sufragista. “Hubo una primera ola que es fines del siglo XIX, principios del siglo XX, en donde la mujer luchó por sus intereses políticos”, explicó.

En aquel momento, las mujeres buscaban el derecho a participar en la vida política y votar en las democracias, algo que hoy parece obvio pero que durante décadas fue un reclamo central.

Posteriormente surgieron nuevas agendas vinculadas a los derechos sexuales durante las décadas del 60 y 70. Más adelante, en los años 90, se incorporaron con mayor fuerza las reivindicaciones de los movimientos de diversidad.

Actualmente, según Corne, el foco principal está puesto en la violencia de género y los femicidios. “Hoy estamos en una etapa de lucha del movimiento de mujeres contra la violencia de género y los femicidios”, remarcó.

El especialista también recordó que la elección del 8 de marzo está vinculada con conflictos laborales protagonizados por trabajadoras a comienzos del siglo XX, cuando reclamaban condiciones laborales más justas.

Brecha salarial y trabajo informal

En el análisis del presente, Corne destacó que uno de los principales desafíos actuales es la desigualdad económica entre hombres y mujeres, especialmente en el mercado laboral. “Cuanto más en negro trabaje la mujer y cuanto más informal sea su trabajo, mayor es la brecha salarial”, explicó.

El sociólogo sostuvo que los datos muestran una diferencia clara entre los distintos tipos de empleo. “Las trabajadoras que están en blanco registrada tienen una brecha salarial de alrededor del 20%, mientras que en el trabajo no registrado la brecha llega al 40%”, detalló.

En ese sentido, planteó que la informalidad laboral es uno de los factores que más profundiza la desigualdad económica entre géneros. Por eso, consideró que el movimiento de mujeres debería reforzar sus reclamos en ese terreno. “El movimiento de mujeres tendría que tomar esta bandera mucho más fuerte para trabajar contra la brecha salarial”, concluyó.

