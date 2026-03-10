El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, lanzó una advertencia contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en respuesta a las amenazas de la Casa Blanca sobre un posible uso de la fuerza militar en el Golfo Pérsico. A través de X, aseguró que no teme las “amenazas vacías”.

Sin más, el funcionario incluso lanzó una advertencia personal hacia el mandatario estadounidense, insinuando que él mismo podría enfrentar riesgos en medio de la actual escalada militar: “Incluso aquellos más grandes que vos no pudieron eliminar a Irán. Tené cuidado de no ser eliminado vos mismo”, según la traducción.

Aquel intercambio se produce en un momento de máxima tensión regional tras once días de operaciones militares y un fuerte aumento de la presencia naval en la zona. El Golfo Pérsico y el cercano Estrecho de Hormuz concentran cerca de un tercio del comercio marítimo mundial de petróleo, lo que convierte cualquier amenaza en un riesgo.

Los precios ya subieron por la guerra iniciada hace unos 11 días, contradiciendo promesas de Trump de estabilidad

El mensaje de Ali Larijani llegó poco después de que Trump utilizara su red social Truth Social para advertir sobre las consecuencias de una posible interrupción del tráfico marítimo en ese paso estratégico.

Según el mandatario estadounidense, Washington respondería “veinte veces más fuerte” si Irán intenta bloquear el Estrecho de Ormuz, una vía por donde circula cerca del 20% del petróleo que se comercia en el mundo. Al instante, la Guardia Revolucionaria Islámica advirtió que, mientras continúen los ataques de Estados Unidos e Israel, no permitirá que salga “ni un litro de petróleo” de la región hacia sus enemigos.

A ciencia cierta, el estrecho, ubicado entre Irán y Omán, conecta el Golfo Pérsico con el Océano Índico y es considerado uno de los puntos más sensibles del comercio energético global. Por esa ruta pasan diariamente millones de barriles exportados por productores como Arabia Saudita, Irak, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, por lo que cualquier amenaza de bloqueo suele impactar de inmediato en los mercados internacionales del petróleo.

Irán confirmó que el nombramiento de Mojtaba Khamenei, de 56 años, contó con el respaldo de la Asamblea de Expertos

El impacto de la tensión militar ya comenzó a sentirse en los mercados energéticos: el crudo de referencia internacional Brent llegó a rozar los 120 dólares por barril a comienzos de la semana.

Tensión por el Estrecho de Ormuz y el precio del petróleo

La confrontación entre Washington y Teherán volvió a escalar después del inicio de la operación militar denominada “Epic Fury”, lanzada el 28 de febrero. A partir de reportes difundidos por el Pentágono, fuerzas de Estados Unidos e Israel realizaron miles de ataques contra infraestructura militar y posiciones estratégicas en Irán durante los últimos días, en una ofensiva que elevó la tensión en todo Medio Oriente.

Apenas hace pocos días, Trump sostuvo en una entrevista con Fox News que Irán está "desesperado por hablar" y que el programa nuclear de ese país ha sido neutralizado. Sin embargo, el mandatario también señaló que el nombramiento de Mojtaba Khamenei como nuevo Líder Supremo es una opción "inaceptable".

"No creo que él pueda vivir en paz", declaró Trump sobre el hijo del fallecido Ayatollah Ali Khamenei. El presidente estadounidense criticó la sucesión dinástica en el poder teocrático y sugirió que el nuevo líder iraní se encuentra bajo una vigilancia constante por parte de las fuerzas de inteligencia.

Irán respondió que sus fuerzas no permitirán exportar "ni un litro de petróleo" a enemigos

La respuesta llegó después de que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, descartara cualquier cese al fuego inmediato y calificara los ataques contra instalaciones iraníes como un “fracaso” estratégico, al sostener que Teherán no negociará mientras continúen las ofensivas de Estados Unidos e Israel.

Así también, el presidente del parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, reforzó la postura del gobierno: “No estamos buscando un alto el fuego. Creemos que al agresor se le debe dar un golpe en la boca para que aprenda la lección”, en un mensaje que también respaldó las advertencias del influyente dirigente iraní Ali Larijani.

MV