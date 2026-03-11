La tensión entre el poder político de Washington y la vanguardia tecnológica de San Francisco alcanzó un punto de ebullición sin precedentes con la aparición de Dario y Daniela Amodei, los hermanos que fundaron Anthropic y que hoy representan el último bastión de resistencia frente a la desregulación masiva que propone el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Su historia no es solo la del crecimiento exponencial de su modelo de IA Claude, sino su firme postura en contra de la visión de seguridad nacional y ética que impulsa la administración republicana.

Dario Amodei, un físico egresado de Princeton y con un doctorado de la Universidad de Stanford, no fue un improvisado en los pasillos del poder digital. Antes de convertirse en el CEO de Anthropic, dirigió los equipos de seguridad en OpenAI, donde forjó su visión sobre los riesgos existenciales de la inteligencia artificial. Su hermana Daniela, quien ocupó cargos de relevancia en Stripe y también en la empresa de Sam Altman, lo acompañó en la creación de una compañía que nació con una premisa clara: la seguridad constitucional de las máquinas.

La ruptura con OpenAI ocurrió en 2021, motivada por lo que ellos consideraron una deriva comercial excesiva y una falta de rigor en la protección del usuario. Según reportó el diario The New York Times, los Amodei se llevaron consigo a varios investigadores clave para fundar una "Corporación de Beneficio Público". Esta estructura legal les permitió priorizar el impacto social sobre las ganancias inmediatas, un modelo que atrajo inversiones multimillonarias de gigantes como Google y Amazon, quienes inyectaron más de 4.000 millones de dólares en la firma.

El enfrentamiento con Donald Trump se cristalizó cuando el presidente comenzó a delinear su política de "IA sin frenos". El republicano criticó abiertamente los protocolos de seguridad que Anthropic implementó en sus modelos, tildándolos de censura ideológica o herramientas de la cultura "woke". Para el entorno de Trump, las restricciones que los Amodei consideraron vitales para evitar desastres globales fueron vistas como un lastre para la competitividad estadounidense frente a China.

La retórica de Trump contra las empresas que imponen filtros éticos a la tecnología fue directa y mordaz durante su campaña. En diversas intervenciones, el magnate republicano sugirió que las normativas de seguridad actuales solo servían para debilitar el desarrollo nacional. "Las regulaciones actuales son una barrera para la innovación y una concesión a nuestros enemigos", afirmó el presidente en un comunicado que el Financial Times analizó como un ataque frontal a la filosofía de Anthropic.

Dario Amodei no se quedó callado ante las presiones y defendió la necesidad de un control estricto sobre el desarrollo de modelos de lenguaje gran escala. En una entrevista concedida a The Guardian, el físico sostuvo que la IA tenía el potencial de crear armas biológicas si no se manejaba con una supervisión extrema. Su postura chocó de frente con la agenda de desregulación que el equipo de Trump, apoyado por figuras como Elon Musk, buscó imponer desde el primer día de mandato.

Dario y Daniela Amodei, los hermanos que fundaron Anthropic

La carrera de los fundadores de Anthropic estuvo marcada por una excelencia académica y profesional que les otorgó una credibilidad difícil de socavar. Daniela Amodei, con su experiencia en operaciones a gran escala, logró que la empresa mantuviera una valoración superior a los 18.000 millones de dólares sin ceder el control ético a sus inversores. Esta independencia financiera fue precisamente lo que les dio la espalda para enfrentarse a las directrices de la Casa Blanca sin temor a represalias económicas inmediatas.

El conflicto escaló cuando el Departamento de Comercio del actual gobierno comenzó a revisar los acuerdos de colaboración entre Anthropic y el gobierno federal. El enfoque de "IA Constitucional" que pregona la empresa, basado en un conjunto de principios éticos inamovibles, fue visto con sospecha por los asesores de Trump. Estos funcionarios argumentaron que el gobierno no debía permitir que empresas privadas dictaran las normas morales de una tecnología que definirá la supremacía militar del siglo XXI.

La fortuna de los Amodei y su capacidad de influencia no solo provinieron de Silicon Valley, sino de una red global de inversores que compartieron su preocupación por el futuro de la humanidad. A pesar de los ataques de la administración Trump, Anthropic logró consolidar alianzas estratégicas que blindaron su operación. La revista Wired destacó que la empresa se convirtió en el refugio de los científicos que huyeron de las políticas de "crecimiento a cualquier costo" que imperan en otras grandes tecnológicas cercanas al poder político actual.

La disputa legal y filosófica se centró en quién debe tener las llaves de los modelos más potentes del mundo. Mientras Trump abogó por un modelo de código abierto o desregulado que favorezca a sus aliados, los Amodei mantuvieron que el acceso debe ser restringido y supervisado. "No estamos construyendo un juguete; estamos construyendo una infraestructura que podría cambiar el tejido de nuestra sociedad", declaró Daniela Amodei en un foro de tecnología en Londres, citada por la agencia Reuters.

El escenario actual muestra a una Anthropic firme en su posición de no ceder ante las presiones de Trump para relajar sus estándares de seguridad. Los hermanos Amodei supieron construir un imperio que, aunque joven, posee la solidez necesaria para litigar contra las órdenes ejecutivas que buscan desmantelar las protecciones de la inteligencia artificial. La resistencia de estos hermanos no es solo técnica, sino profundamente política en un Washington que exige lealtad absoluta a la visión del presidente.

La comunidad internacional observó con atención este pulso, ya que el resultado determinará si la inteligencia artificial seguirá bajo el control de marcos éticos o si se convertirá en una herramienta de propaganda y poder sin restricciones. Los Amodei, con sus miles de millones en respaldo y sus doctorados bajo el brazo, demostraron que el conocimiento técnico puede ser un escudo eficaz frente a la voluntad de un líder populista. La guerra entre la ética científica de Anthropic y la ambición política de Trump apenas comenzó.

