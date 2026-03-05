Claude, la IA de Anthropic, supera a ChatGPT y se convierte en la app más descargada del iPhone

La aplicación Claude, el asistente de inteligencia artificial desarrollado por la empresa tecnológica Anthropic, se convirtió en la aplicación gratuita más descargada para iPhone en la App Store de Apple, superando a ChatGPT, en medio de una intensa disputa pública entre la compañía y el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

El crecimiento de la popularidad de Claude ocurrió tras una serie de acontecimientos que colocaron a Anthropic en el centro del debate global sobre la regulación y la seguridad de la inteligencia artificial. Hasta comienzos de febrero, la aplicación ocupaba el puesto 42 entre las apps gratuitas más descargadas en la App Store. Sin embargo, durante el último fin de semana escaló rápidamente hasta el primer lugar.

Este salto coincidió con una polémica decisión del Pentágono, que calificó a Anthropic como un posible “riesgo para la cadena de suministro tecnológica”. A raíz de esa evaluación, el presidente estadounidense Donald Trump ordenó al gobierno federal dejar de utilizar los productos de la compañía.

Un crecimiento impulsado por la controversia

La controversia generó una fuerte exposición mediática para Anthropic y despertó el interés del público por su tecnología. Según datos de tendencias de búsqueda, las consultas en Google sobre la empresa alcanzaron su nivel más alto desde su fundación.

En paralelo, la compañía registró un récord histórico de nuevos usuarios en su asistente de IA. Incluso se reportaron muestras de apoyo en las calles de San Francisco, donde empleados compartieron imágenes de mensajes de agradecimiento escritos en las veredas frente a las oficinas de la empresa.

La creciente demanda provocó también algunas dificultades técnicas. Durante la mañana del lunes, el sistema de Claude experimentó interrupciones temporales debido a lo que la empresa describió como una “demanda sin precedentes” durante la última semana. El servicio fue restablecido pocas horas después.

Nuevas funciones para atraer usuarios

En medio de este impulso, Anthropic anunció nuevas herramientas para fortalecer su ecosistema de inteligencia artificial. Entre ellas se destaca una función que permite importar el historial de conversaciones desde otros chatbots de IA hacia Claude.

Además, la compañía amplió el acceso a la memoria contextual de su asistente, una característica que permite recordar información entre distintas conversaciones y que hasta ahora estaba limitada a usuarios de pago. Con la actualización, esta opción también estará disponible en la versión gratuita.

Estas mejoras buscan captar nuevos usuarios en un mercado cada vez más competitivo, dominado hasta ahora por ChatGPT.

La competencia con ChatGPT

A pesar del crecimiento reciente de Claude, ChatGPT continúa liderando el mercado global de asistentes de inteligencia artificial. Según estimaciones de la firma Similarweb, el chatbot desarrollado por OpenAI registra más de 30 millones de visitantes semanales, frente a aproximadamente 3 millones de Claude.

La diferencia también se refleja en el uso diario de las aplicaciones. ChatGPT supera los 20 millones de usuarios diarios, mientras que Claude se mantiene por debajo de los 2 millones, aunque sus descargas se duplicaron en la última semana.

Además, datos de Statcounter muestran que cerca del 79,8 % de las referencias web provenientes de chatbots corresponden a ChatGPT, mientras que Claude representa apenas el 0,5 %.

