Ted Sarandos, co-CEO de Netflix, aseguró durante una entrevista reciente que la inteligencia artificial generativa no tiene la capacidad de reemplazar a los creadores, actores o guionistas en la industria audiovisual. El directivo comparó la irrupción de estas nuevas tecnologías con hitos previos de la cinematografía, como la transición del cine mudo al sonoro o la llegada del color y la animación digital, señalando que cada avance técnico sirvió para potenciar la narrativa humana en lugar de anularla.

El ejecutivo explicó que la plataforma de streaming observa la evolución de la IA como un proceso natural de mejora en las herramientas de producción. Según su visión, el uso de estos sistemas permitirá optimizar tareas técnicas y reducir tiempos en la posproducción, pero sostuvo que la "mejor calidad" de los contenidos sigue dependiendo estrictamente de la interpretación emocional y la visión artística que solo las personas pueden aportar a un proyecto cinematográfico.

¿Qué impacto tendrá la inteligencia artificial en la producción de Netflix?

Sarandos precisó que la compañía ya trabaja con diversas aplicaciones de IA para facilitar procesos de edición y logística. Sin embargo, marcó un límite claro respecto a la creación de guiones y la actuación de voz. Para el directivo, la IA carece de la esencia necesaria para replicar la conexión que un actor establece con la audiencia, un factor que considera determinante para el éxito de las producciones originales de la empresa a nivel global.

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El CEO también se refirió a la preocupación de los sindicatos de Hollywood tras las huelgas de 2023. Afirmó que, si bien la IA es una "evolución rápida", su implementación no busca reducir costos mediante la eliminación de puestos creativos. Por el contrario, argumentó que las empresas que logren integrar estas herramientas para potenciar el trabajo de sus equipos tendrán una ventaja competitiva, mientras que aquellas que intenten automatizar el arte perderán relevancia ante el público.

¿Por qué Ted Sarandos sostiene que el talento humano es irremplazable?

La postura de Netflix se basa en la premisa de que el público busca autenticidad en las historias. Sarandos utilizó la analogía de las cámaras digitales para ilustrar su punto, indicando que, aunque la tecnología sea más accesible y sofisticada, el resultado final depende del "ojo del director". De esta manera, el ejecutivo buscó llevar calma a la comunidad creativa al definir a la IA como una herramienta de soporte que carece de iniciativa propia para generar cultura.

El directivo insistió en que la industria del entretenimiento siempre fue un espacio de adopción tecnológica constante. Mencionó que el objetivo de Netflix es utilizar la innovación para que los creadores puedan "contar historias más grandes y mejores". Según su análisis, el verdadero riesgo para los profesionales no es la tecnología en sí misma, sino la falta de adaptación a las nuevas dinámicas de trabajo que proponen estos sistemas de procesamiento de datos y generación de imágenes.

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Las declaraciones de Sarandos coinciden con una etapa de adquisición de startups especializadas en IA por parte de Netflix para fortalecer su infraestructura técnica. No obstante, el co-CEO remarcó que los algoritmos de recomendación de la plataforma y las herramientas de edición son complementos que no dictan la dirección creativa de las series o películas. El cierre de la entrevista subrayó que la estrategia de la empresa continuará priorizando los acuerdos con directores y showrunners de renombre internacional.

Actualmente, Netflix destina una parte significativa de su presupuesto anual de contenidos, que superó los 17.000 millones de dólares en el último ejercicio fiscal, a producciones que dependen directamente de talentos humanos bajo contrato.

BGD/ML