Milei en Hungría: alineamientos ideológicos, críticas externas y polémica por la inmigración

En su programa, Marcelo Longobardi sostuvo que muchos de los viajes del Presidente al exterior tienen que ver con militancia política y con la búsqueda de vínculos con sectores ideológicamente afines. En ese marco, señaló que la cercanía con Viktor Orbán resulta un dato preocupante.

Críticas al alineamiento con Orbán y dudas sobre el rumbo internacional del Gobierno

El vínculo con el líder húngaro aparece como un punto central. Orbán es definido como un dirigente con rasgos autoritarios y alineado con Vladimir Putin, sin diferencias sustanciales desde el punto de vista político e ideológico. La comparación instala un nivel de gravedad en la lectura del posicionamiento internacional del Gobierno.

Durante su paso por Hungría, Milei también tuvo palabras críticas contra el presidente Pedro Sánchez de España. Cuestionó decisiones unilaterales y sumó definiciones sobre otros escenarios internacionales, incluyendo referencias a Cuba, al afirmar que será libre antes de mitad de año.

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Otro de los ejes fue la inmigración. El planteo del Gobierno es visto como forzado en el contexto argentino, donde no existe un problema estructural en esa materia. A diferencia de Europa, la situación local no presenta tensiones significativas vinculadas a los flujos migratorios.

En ese sentido, se advierte una intención de instalar el tema por motivos políticos. La postura es interpretada como una imitación de discursos de líderes como Donald Trump y el propio Orbán, adoptando una agenda que no responde a la realidad argentina.

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Los datos refuerzan ese argumento: apenas el 4,2% de la población argentina es inmigrante. El contraste con Europa es evidente, lo que vuelve innecesaria la importación de ese debate al escenario local.

Por otra parte, Orbán sostuvo que está luchando junto a Vladimir Putin por el alma del mundo occidental. Esa definición es considerada cínica y forma parte de un esquema discursivo que también fue convalidado por funcionarios del Gobierno argentino.

El canciller Pablo Quirno retomó esa línea al hablar de la sintonía entre Milei y Orbán, lo que genera preocupación sobre el rumbo de la política exterior. Ese alineamiento es visto como un error estratégico.

A esto se suma una revelación internacional: The Washington Post informó que Hungría, como miembro de la Unión Europea, comparte información sensible con Rusia. Esta versión fue ratificada por el primer ministro de Polonia.

El dato agrega un elemento adicional de gravedad al vínculo entre Milei y Orbán, en un contexto global atravesado por tensiones geopolíticas crecientes.

BR