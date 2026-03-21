El presidente Javier Milei mantuvo en esta mañana de sábado una reunión con el primer ministro húngaro Víktor Orbán, uno de los dirigentes que considera entre aliados internacionales.

Los dos participarán en una nueva edición de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), que reúne a la ultraderecha europea.

Milei estuvo acompañado en el encuentro por la secretaria general de la Presidencia, su hermana Karina, y el canciller Pablo Quirno.

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Antes, se había reunido con el Presidente de Hungría, Tamás Sulyok, en su primera actividad visible. El encuentro fue en el Palacio Sándor.

Milei fue recibido por una formación militar y caminó por una alfombra roja junto a Sulyok. El presidente húngaro le regaló una pequeña estatua de un león. "Maravilloso. Me encantó", agradeció Milei.

En Budapest, Milei formará parte de la CPAC (Conferencia de Acción Política Conservadora).

El encuentro forma parte de una red de foros internacionales donde confluyen dirigentes, intelectuales y actores políticos vinculados al liberalismo económico y al conservadurismo. La agenda quedó definida por Presidencia, con varias actividades:

A a las 16:30 (12:30 en Argentina) Milei encabezará la intervención de cierre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), donde será recibido por el director del capítulo húngaro, Miklós Szanthó. El evento reúne a dirigentes, intelectuales y referentes de la derecha global.

La jornada continuará a las 19:00 (15:00 hora argentina), cuando Milei reciba el título honorífico “Civis Universitatis Honoris Causa” otorgado por la Universidad Ludovika, en una ceremonia encabezada por su rector, Gergely Deli, en la que el Presidente también brindará unas palabras.

Finalizada su agenda en Budapest, el mandatario emprenderá el regreso a la Argentina este mismo sábado a las 20:30 (16:30 hora argentina). Su llegada a Buenos Aires está prevista para el domingo 22 de marzo a las 09:00, y cerrárá así una nueva gira exprés marcada por el fortalecimiento de vínculos políticos e ideológicos en el escenario internacional.

En desarrollo...

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