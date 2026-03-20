Idus de marzo

“Ingenuo, crees que viajando te alejas de tus problemas, pero tus problemas viajan contigo”, le dijo Séneca a su sobrino Lucilio, gobernador de España en la época en que era una provincia del Imperio Romano. Dado que Milei se autopercibe estoico, habrá que ver qué entiende por estoico, debería prestar atención a Séneca. Esta es la tercera semana en la que el Presidente viaja al hemisferio norte en vuelos largos para estadías cortas: Estados Unidos, España y ahora Hungría.

Un angurriento asalto al poder para alguna forma de saqueo que permita enriquecerse

¿Era necesario viajar a un evento secundario como el Madrid Economic Forun, del que hay decenas en todo el mundo y él fue el único orador importante?

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¿O ahora a Hungría para la Conferencia de Acción Política Conservadora (Cipac), de las que hay hasta ocho por año, y reunirse en Budapest con Viktor Orbán, un hombre controversial pero esencialmente el conductor de un país que no es una potencia media o que tenga relaciones históricas que lo hagan relevante para Argentina?

La respuesta a priori es que geopolíticamente no, que solo lo justifica el deseo personal de Presidente. Deseo que puede tener distintas motivaciones, entre ellas huir infructuosamente de sus problemas, como Lucilio, consolándose con el aplauso de quienes, debido a la distancia, lo juzgan por lo que Milei era o parecía hace un año y no por lo que es hoy.

Las ondas viajan en el espacio y tardan un tiempo en llegar, hoy los argentinos ya pudieron comprobar cuánto de sus ideas económicas no rinden los frutos esperados y cuánto de su discurso moral no se corresponde con la realidad. La verdad es hija del tiempo y el tiempo es también la distancia en el espacio. Milei, cuando viaja al exterior, viaja al Milei de 2024 y 2025, cuando era un león con aires de infalibilidad hoy ya perdidos en su país.

Cuando se rompió la coraza protectora del aura que genera el éxito inicial que acompaña a todo presidente y esa armadura se afina hasta ser inocua, las balas entran una tras otra y hasta se podría decir que una llama a la otra. El viaje a Estados Unidos, en lugar de alejarlo del 3% de inflación, del aumento de desempleo, del cierre de empresas y comercios, le generó nuevos problemas con el destape de las irregularidades en los gastos de su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que comenzaron precisamente con el viaje mismo y luego su patrimonio.

Confirmando que una caída llama inmediatamente a la siguiente, se conocieron los audios y mensajes del teléfono de Novelli, productor de la estafa con $Libra y además empleador de Milei cuando no era presidente, que son verdaderamente desopilantes, pintando la personalidad de Milei de la peor manera.

Aspirantes a ricos, frustrados con la materialidad acumulada, bulineados por el mercado, que no devolvió aún el éxito económico que merecerían, en su caso un especialista en crecimiento con y sin dinero, deseo de “pegarla” con una vuelta de la fortuna que la llegada a la presidencia permitía confirmar “es ahora y aquí”, bajando las inhibiciones y defensas mínimas para llevarlo a dejar todas las huellas en un robo que se imaginaba perfecto porque “no es quedándose con plata del Estado, ‘la de todos’, sino de privados, o sea algunos, en un negocio lícito como el que apostó en una lotería y pierde, que es lo esperado” (sic).

Una presidencia de “buscas” en la que también Adorni aporta sus propias pruebas, que hacen cada vez más perceptible para el ciudadano común ese angurriento asalto al poder para alguna forma de saqueo. Medio millón de dólares por conferencia o cinco millones por un memecoin. Un apetito de ascenso material que demuestra la falta que lo habita y, al mismo tiempo, que sumaría otra explicación al resentimiento y la violencia acumulada que se expresan en su comunicación.

¿Por qué todos los males juntos ahora, después de haber ganado contundentemente una elección en octubre que nadie imaginaba? Parte de la explicación es la escisión entre intención de voto (miedo) y aprobación (amor) de la ciudadanía argentina. Un matrimonio de conveniencia por algunas justificaciones no duraderas.

“Cuídate de los idus de marzo”, aparece la advertencia en la obra Julio César de Shakespeare. Fue un 15 de marzo cuando, con el asesinato de Julio César, cae la República romana. Hoy los idus de marzo se utilizan como una metáfora política mundial para describir épocas en las que se suceden crisis políticas, y dos ejemplos del siglo XX literalmente en marzo son la caída de los zares en Rusia en 1917 y la ocupación de Checoslovaquia por la Alemania nazi dando inicio a la Segunda Guerra Mundial.

El “momento idus” generalmente tiene que ver con un proceso previo en que un líder acumula poder, las elites existentes son humilladas, con carencia de instituciones que permitan tramitar políticamente los conflictos.

Si existiera una especie de ‘semáforo idus’, la primera señal sería el cambio de clima narrativo como el que viene sucediendo las últimas semanas. El 1º de marzo, con su discurso en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso, sepultó su segunda luna de miel, período que se había iniciado con su triunfo en las elecciones de octubre. Lleva tres semanas de caída tras caída, dato negativo tras dato negativo.

Otra señal es el aislamiento del liderazgo, la ruptura con aliados explícitos o tácitos, como pueden ser los grandes empresarios, simbolizados en su persistente ataque a Paolo Rocca.

Semáforo idus: poder concentrado, elites humilladas, instituciones que no

tramitan el conflicto

Finalmente, los gobiernos pierden poder más por sus propias falencias que por acción de los opositores: La Libertad Avanza es un partido y un gobierno poco estructurado, como lo demuestra la interna entre los sectores de Karina Milei y Santiago Caputo, con excesiva dependencia de una sola figura –y frágil– como es en este caso Javier Milei. Hacer un verdadero partido político lleva tiempo, le dijo una vez Mauricio Macri; Milei no tiene esa disciplina.

Es interesante la concepción del tiempo y la secuencialidad de Mauricio Macri: ya cuando hizo el balance de su presidencia en el libro publicado en 2022 bajo el título Primer tiempo, calificó así ese período indicando que falta el segundo, y ahora en su acto del jueves en Parque Norte diciendo: “el PRO no viene a cuestionar el rumbo sino a completarlo, somos el próximo paso”, en clara alusión a la insuficiencia de la obra actual de Milei y sus incapacidades para completarla.

Milei: “cuídate de los Idus de Marzo”.