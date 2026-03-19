Macri respaldó el rumbo de Milei, pero aseguró que el PRO “va a volver a ser protagonista en 2027”

Con una puesta en escena clásica, globos amarillos, música y una fuerte presencia territorial, el PRO reunió a su dirigencia en Parque Norte para ensayar un relanzamiento político en medio del gobierno de Javier Milei. La foto mostró volumen: gobernadores, intendentes, legisladores y referentes de todo el país confluyeron en el Salón Ombú del Golden Center en un intento por reposicionar al partido dentro del actual mapa de poder.

Mauricio Macri eligió un mensaje híbrido para relanzar su partido: respaldo al rumbo económico del gobierno de Javier Milei, pero con una advertencia política hacia adelante. “El PRO no viene a cuestionar el rumbo, viene a completarlo”, planteó, y dejó definido el marco conceptual que atravesó todo el encuentro partidario.

La idea de una “segunda etapa” del cambio fue el eje de su discurso. El expresidente valoró la estabilización económica y el equilibrio fiscal alcanzado por la gestión libertaria, pero marcó que ese proceso es apenas el punto de partida. “Hay una diferencia enorme entre estabilizar y construir”, sostuvo, y llamó a avanzar hacia una fase centrada en la inversión, el crecimiento y el empleo.

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En ese planteo se inscribe la definición que buscó instalar: “Somos el próximo paso”. Más que una consigna electoral, funcionó como una forma de reposicionar al PRO dentro del actual esquema de poder: no como oposición, pero tampoco como un actor subordinado al oficialismo.

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“Apoyamos sin ser gobierno y sin pedir nada a cambio”, insistió Macri, en línea con el rol que el partido viene jugando en el Congreso. Al mismo tiempo, dejó en claro que el PRO no piensa diluirse. “El que calla cuando debería hablar debilita el cambio”, advirtió, en un mensaje con destinatarios múltiples.

Las diferencias del PRO y LLA

El tono general del encuentro fue de acompañamiento, pero con matices. Dirigentes del PRO coincidieron en respaldar el rumbo económico y las reformas impulsadas por el Gobierno, aunque marcaron diferencias en áreas sensibles.

Entre los cuestionamientos que circularon durante la jornada aparecieron el vínculo con el periodismo, las tensiones con la Justicia y la paralización de la obra pública, una de las banderas históricas del macrismo. También surgió una preocupación por el impacto social del ajuste.

“El desafío ahora es que el ajuste empiece a traducirse en crecimiento y empleo”, resumieron fuentes del espacio, en una lectura que atraviesa a distintos sectores del partido.

Esa tensión también se reflejó en los discursos. María Eugenia Vidal, una de las voces con mayor peso interno, buscó imprimir un tono más confrontativo: “Para estar muertos somos un montón”, ironizó, y llamó a “prepararse para competir en 2027”.

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El relanzamiento del PRO

El encuentro en Parque Norte funcionó, además, como una demostración de fuerza. El PRO reunió a gobernadores, intendentes, legisladores y dirigentes de todo el país en el Salón Ombú del Golden Center, con una puesta en escena clásica del partido.

Entre los presentes estuvieron Jorge Macri, Rogelio Frigerio, Ignacio Torres, Cristian Ritondo, Fernando de Andreis, Soledad Martínez, Guillermo Montenegro, Martín Yeza y Silvia Lospennato, entre otros. La convocatoria, según estimaciones del partido, superó las tres mil personas.

El acto incluyó fotos de unidad entre las principales figuras y buscó transmitir la idea de un espacio que, lejos de quedar relegado tras la irrupción libertaria, intenta reordenarse para la nueva etapa política.

También hubo movimientos más sutiles. Algunos dirigentes destacaron la necesidad de “reorganizar” el partido y construir una propuesta hacia adelante. “Preparados para acompañar, pero también para ser los próximos”, fue una de las definiciones que circuló durante la jornada.

Recién sobre el final del encuentro, y casi como dato lateral, apareció una de las ausencias más comentadas: la de Diego Santilli, hoy ministro del Interior del gobierno nacional. En el PRO evitaron dramatizar, pero admitieron que su presencia podía generar incomodidades en ambos espacios.

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Interna porteña con Adorni y el plan nacional 2027

Más allá del discurso público, el trasfondo del encuentro estuvo atravesado por la discusión hacia 2027. Y el primer foco aparece en la Ciudad de Buenos Aires. La decisión de La Libertad Avanza de disputar ese territorio sin un acuerdo previo con el PRO encendió alertas en el macrismo. El nombre que circula como posible candidato es el del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuya situación quedó bajo observación tras las denuncias y cuestionamientos recientes.

En el PRO siguen de cerca ese escenario. Consideran que su eventual desgaste podría impactar en la estrategia libertaria, pero también observan con atención las tensiones internas dentro del oficialismo.

“Hay problemas de recambio y disputas internas”, evaluaron desde el espacio, en referencia a la dinámica del Gobierno. Y deslizaron que algunas de las filtraciones que complicaron a Adorni podrían responder a esa lógica.

El otro debate es nacional y sigue abierto. El PRO aún no definió si en 2027 buscará competir contra Milei, confluir en una alianza o dirimir liderazgos en una interna. “No tenemos un candidato que anunciar”, aclaró Ritondo, en línea con la decisión de no anticipar definiciones. Pero la discusión ya está en marcha.

En el partido conviven dos miradas: una que propone sostener el acompañamiento al Gobierno en esta etapa y otra que impulsa la construcción de una alternativa propia. Incluso el debate sobre las PASO aparece atravesado por esa lógica.

JD / EM