Esteban Tedesco, cirujano plástico, abre al público su gran colección de arte argentino

Antes de que la famosa y porteña Casa Victoria Ocampo recuperara ese aura cultural que ella le dio cuando la habitaba, en la propiedad vivieron Claudia Sánchez y Nono Pugliese –la modelo top de los años 60 y 70, él publicista–, luego Mauricio Macri con su entonces esposa Isabel Menditeguy, y finalmente se convirtió en la sede cultural del Fondo Nacional de las Artes, por gestión de Amalita Fortabat quien por entonces era la presidenta de ese ente autárquico.

Esteban Tedesco y Tulio Andreussi delante de una obra de Andrés Compagnucci (izq.), con Tedesco como colectivero (der.).

Hace unos días, Esteban Tedesco, conocido coleccionista dentro de ese áulico circuito, expone allí parte de su propio acervo cultural que comprende la producción de los artistas contemporáneos que dan a su colección “una vitalidad que se acrecienta desde que nació, en la década del 80”, escribió la curadora Ana Martínez Quijano, quien también puso en texto lo que se exhibe en las salas de la Casa Victoria Ocampo.

Luca Martini, Andrés Compagnucci, Inés Etchebarne, Raúl Flores, Pablo Siquier, Jorge Macchi, Esteban Tedesco, Diego Bianchi, Amalia Amoedo de Lafuente y Juan Becú, en apertura de la expo en Casa Victoria Ocampo.

Según Quijano, “Esteban Tedesco atesora un arte que no suele verse en los museos”, y esto es algo que estimula mucho más la curiosidad. “La colección Esteban Tedesco es mucho más que un acervo de obras. Forma parte de una cartografía crítica y rigurosa de nuestra contemporaneidad”, dijo en la apertura Tulio Andreussi Guzmán, presidente del Fondo Nacional de las Artes. “A lo largo de décadas, él ha logrado construir un índice de las tensiones, de los cambios de paradigma, de las narrativas y de las búsquedas de nuevas materialidades. (...) También asistimos a un cruce de caminos entre la visión privada y la narrativa pública del arte contemporáneo”.

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(De izq. a der.) El artista Luna Sudaca, Erica Roberts, Andrés Compagnucci, Cristina Guzmán.

Asimismo, Andreussi destacó que la visibilización de esta colección es parte de una política activa de préstamos, que permiten el acceso del público a algo que es personal y privado. Las obras que se exhiben en Casa Victoria Ocampo no tienen un recorrido cronológico sino que “es una selección que busca poner de relieve la identidad artística de nuestro país, que constantemente se está reescribiendo y reinventando”, explicó Andreussi.

(De izq. a der.) El coleccionista Esteban Tedesco, la curadora de expo Ana Martínez Quijano, y Tulio Andreussi Guzmán.

La Colección Esteban Tedesco: el valor del arte contemporáneo –así se llama la exposición– comprende obras de Alberto Greco, Alexis Minkiewicz, Alfredo Prior, Ana Gallardo, Beto Álvarez, Carlos Huffmann, Gachi Hasper, Gyula Kosice, Jorge Macchi, Luna Sudaca, Marcos López, Martín Di Girolamo, Nahuel Vecino, Nicola Costantino, Pablo Siquier, Rosana Schoijett, entre otros. Esteban Tedesco es cirujano plástico, egresado de la UBA, y coleccionista de arte desde muy joven. Actualmente es miembro de número de la Academia Nacional de Bellas Artes. Tedesco prestó obras de su colección a instituciones como el Museo Reina Sofía, el Malba, el Macba, el Museo Moderno, el Centro Cultural Recoleta y el Museo Provincial de Bellas Artes Timoteo E. Navarro, en Tucumán.