A los 67, Mauricio Macri atraviesa una nueva etapa de soltería y hasta ya lo han vinculado con famosas

“¿Cuándo se juntan con los magantes del mundo, de qué hablan?”, le preguntaron a Mauricio Macri los conductores del podcast La Fábrica en una entevista que subieron a redes hace unos días. “¡De mujeres!”, respondió al segunda con una sonrisa y un fervor al estilo Guillermo Coppola cuando relata anécdotas pícaras a un público joven fascinado por el personaje.

Y la respuesta de Macri, por el tono y la velocidad, seguramente sea cierta. A un ex presidente que durante su gestión de gobierno dejó una deuda de cuarenta y cinco mil millones de dólares a su país, mejor ocuparlo con ese tópico después de consultarlo sobre cómo hacer negocios en una Argentina que muchas veces representa un gran interrogante, incluso con el gobierno de Javier Milei.

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Jugada fuerte. Igualmente, desde la separación de Juliana Awada a comienzo de 2026 y sobre todo después de la fake news de una inverosímil relación amorosa de ella con Felipe VI de España, la soltería de Mauricio Macri es un tema que activa un poco el algoritmo de los medios y a él le da una visibilidad mayor que si se pone a hablar con el traje de “estadista”.

Con la primera de la lista, Macri jugó fuerte: Guillermina Valdez, ex modelo y emprendedora, y sobre todo, ex de Sebastián Ortega y ex de Marcelo Tinelli. La cita nunca se concretó porque como aseguró ella, recibió un mensaje que no progresó. Le siguió Chloe Bello, una de las modelos argentinas que pudo tener un éxito sostenido en Europa pero que, tuvo en Argentina su máximo de popularidad mediática –no buscada– por ser la última pareja de Gustavo Cerati. Ella misma explicó que no hubo ni un touch&go, sino más go que touch.

Y para convencer a una insistente prensa que sabe que toda reemplazante de Juliana Awada es un alimento nutritivo para el clickbait, Chloe Bello dijo algo que va directo al ego de cualquier ser humano en busca de amor sea pasajero o a largo plazo: “Me dobla en edad”. Ella tiene 38 años, Mauricio Macri, 67. También describió que conoce mucho a su familia porque es muy amiga de Florencia Macri, la menor de la familia que hace varios años está instalada en Miami.

Si no hay foto... En los últimos días, otro nombre se sumó a la lista de candidatas posibles para cambiar el estado civil de Macri: Sofía Smaldone. Una mujer joven, separada, que vive en Pilar y con quien el empresario-político habría asistido al casamiento de su sobrino Rodrigo Valladares –uno de los dos hijos de la fallecida Sandra Macri– y Emily Lucius. Por ahora, con tantos celulares en manos de jóvenes invitados, no hubieron ni fotos y videos de esta supuesta relación. Sí, unas imágenes de jóvenes varones bailando alrededor de Macri en un momento de alta excitación musical en la pista de baile. Consulta por PERFIL, el entorno del ex presidente niega todo romance con esta joven.

Incógnita. En el camino de este raid de mujeres asociadas a Mauricio Macri apareció el de Juana Viale, pero duró menos que el de Awada con el rey de España. Sí, se viene repitiendo el nombre de una mujer, también separada, que en algún momento fue cuñada de un joven de bajo perfil que fue novio de la nieta de Mirtha Legrand.

Esta mujer fue una de las invitadas al reciente cumpleaños del relacionista público Leo Mateu. Allí también estuvo Mauricio Macri, muy amigo del anfirión. Pero había mucha gente y seguramente, de haber una relación no era el espacio para darla a conocer. Quien además participó del festejo de Milagros Schmoll, una de las modelos argentinas que de verdad, triunfó en Europa. Separada y madre de dos hijos, está de novia con Fernando De Andreis, mano derecha de Macri, separado y también padre.

Awada: vida en Instagram

E.I.

Ella fue quien con un posteo anunció su separación de Mauricio Macri. La cuenta de Instagram de Juliana Awada supera en seguidores a cualquier integrante del partido de ahora ex marido, así que era el mejor espacio para que la noticia sea difundida.

A pesar de la profusión de fotos que publica en su red social, Awada habla poco y nada pero, sí lo hizo cuando la relacionaron con el actual rey de España.

En redes.La curiosidad mediática por descubrir si ella ya tiene nueva pareja supera a la que produce Mauricio Macri. Ella es una verdadera agitadora del algoritmo. Al menos el argentino al que la mayoría de sus publicaciones reeditadas en medios online, le suben las métricas. Quizá por eso, en el marco del comienzo de la temporada otoño-invierno, Juliana Awada lanza sus momento de “fashion week” y posa con algunos items de la presente colección de Awada, la empresa familiar que, como la mayoría de las textiles, atraviesa un año de los inolvidablmente difíciles. El resto, por ahora, no habilita a fotos que den idea de un nuevo presente sentimental.