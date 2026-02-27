Mirtha Legrand, la maldición de sus cumpleaños, y a los 99, sus reclamos nac&pop

Hay una de las muchas frases acuñadas del mundo Mirtha Legrand que, como todo, no siempre funciona. Y esa frase es “Mirtha trae suerte”. En el caso de Midachi, por ejemplo, sí funcionó. A partir del debut en los “Almuerzos...”, este trío de humor dejó de ser un “producto regional” para convertirse en un fenómeno nacional que acumuló shows y facturación.

En la política, es discutible esa cualidad virtuosa que tendría Mirtha Legrand cuando se trata de invitados de ese rubro. Es decir, legisladores, funcionarios, o incluso presidentes, que buscan promoción en sus televisivas mesas. Pero no se admitiría debate alguno cuando se trata de los políticos que son invitados a participar de la celebración de sus mediáticos cumpleaños.

En cierto tipo de notas periodísticas, cuando se quiere hablar de una tendencia, se fundamenta con al menos tres hechos que se presentan de igual manera. Por ejemplo, tres cantantes de rock usan el mismo modelo de zapatilla, ya califica para describir una “tendencia fashion rockera”.Esto se aplica para justificar la “maldición” que afecta a los políticos que se sientan en la mesa principal de los cumpleaños de Mirtha Legrand. Y justamente hay tres ejemplos que admiten hablar de tendencia.

Carlos Rottemberg (izq.) y Juan Campanella (der.), atentos al show del cómico del poder, Roberto Moldavsky.

En 2018, Mauricio Macri y María Eugenia Vidal fueron los grandes invitados a los 91 años de la diva que, como este año, también se celebró en la casa de Marcela Tinayre en Barrio Parque.Fotos, sonrisas y más pero a Macri y a Vidal, por entonces presidente y “la leona” gobernadora de la provincia de Buenos Aires respectivamente, no reeligieron en 2019. Sí, Macri y su equipo hicieron bastante para que eso no sucediera.

En 2023, Horacio Rodríguez Larreta era jefe de Gobierno porteño y el candidato presidencial que le gustaba a Mirtha Legrand. Ella lo invita a su 97 cumpleaños que, en esa oportunidad, se hizo en su propio piso de Avenida del Libertador. ¿Y que pasó? Rodríguez Larreta no pudo siquiera triunfar en las PASO, que sí ganó su traidora rival Patricia Bullrich aliada con un despechado Mauricio Macri.

(De izq. a der.) Campanella, Mirtha, Juana Viale, Marcelo Polino, Teté Coustarot, y Carlos Rottemberg.

Este 2026, Patricia Bullrich fue la invitada a la mesa principal del festejo que organizó a la perfección Marcela Tinayre por los 99 años de Mirtha Legrand. Ésta la ubicó a su derecha, le contó anécdotas de su nacimiento en Villa Cañas (Santa Fe), y le agradeció en el discurso que dio a sus invitados: “Quiero brindar un aplauso a Patricia que ha venido….Tan encantadora...Es amorosa”.

Como Mauricio Macri en 2018, Patricia Bullrich está en su mejor momento como integrante conversa de Javier Milei. En el brindis, Mirtha Legrand miró a Bullrich y le preguntó: “¿Senadora, salimos adelante?”. Y a la respuesta monosilábica de la política, la anfitriona prosiguió: “¡Que Dios nos ayude a todos! Que seamos felices porque la Argentina, señores, es un país maravilloso y vale la pena vivir aquí. Es uno de los países más ricos del mundo, así que tenemos que vivir todos los argentinos en la abundancia. ¡Que nadie pase hambre en este país, que es una vergüenza!.

Reclamo salarial

En los seis minutos promedio que duró el discurso de Mirtha Legrand a sus invitados, las menciones al pasado se redijeron a un solo hecho que, a noventa y nueva años de sucedido, ya literalmente histórico: el nacimiento de las gemelas Legrand. El resto fue una celebración a la vida, y agradecimientos varios pero en espacial a su familia. En algunos casos, eso se dio como una demanda no muy acorde a esta época mileísta: Mirtha hizo un reclamo salarial. “Nacho (Viale, su nieto) es un productor fa-bu-lo-so…Aumentame el sueldo Nacho, auméntame el sueldo. Te lo digo públicamente, aumentare el sueldo”, dijo la conductora con sonrisas y mucha ironía.

Fin de fiesta

Los abanicos que se dispusieron para cada invitado no eran elemento decorativo sino necesario por el calor que padecieron quienes no estuvieron en las mesas que estaban en el jardín, incluso fuera de la carpa. Por suerte, el momento más fuerte de la tormenta que se desató en Buenos Aires esa noche coincidió con el fin de fiesta.

Dos de las tortas que se ofrecieron en el cumpleaños número 99 de Mirtha Legrand.

De haberse anticipado la lluvia y el viento, se hubieron dado escenas de La fiesta inolvidable, la famosa película protagonizada por Peter Sellers. El agua comenzó a inundar el living y comedor de la casa de Marcela Tinayre a punto tal que hubo que poner toallas en el suelo, también estar atentos a la electricidad porque saltaban las fases, y Mirtha se retiró el ruedo de su vestido mojado. Afuera, en la calle Juez Tedín, los invitados esperaban sus autos sorprendidos porque Barrio Parque parecía inundado. Igualmente, nada de esto quita que los invitados participaron de los 99 años de “Mirtha, soy leyenda”, y se comprometieron ante ella a estar en el festejo de 100 años.

EI