El Senado aprobó una declaración impulsada por el legislador peronista Eduardo “Wado” de Pedro en repudio a los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 pese a la resistencia del bloque oficialista liderado por Patricia Bullrich, quien consideró el texto un pronunciamiento “sesgado y excluyente”.

La mayoría de los bloques acompañó el proyecto promovido por el referente kirchnerista, pero los libertarios pidieron cambiar la fórmula “Memoria, Verdad y Justicia” por una referencia a "la defensa del orden constitucional, la vigencia del Estado de Derecho y la democracia", sumando una "condena a cualquier tipo de violencia” y reafirmando “el consenso democrático plasmado en el concepto del Nunca Más”.

Finalmente, el texto impulsado por De Pedro fue avalado por 49 votos afirmativos. La Libertad Avanza se abstuvo con 20 votos y hubo 3 ausencias.

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La necesidad de los indultos y el mal absoluto

La resolución aprobada expresa: "El Senado de la Nación declara su compromiso permanente con la Memoria, la Verdad y la Justicia, al conmemorarse el 50 aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que dio inicio a la última dictadura cívico-militar en la República Argentina".

"Asimismo, reafirma el valor del consenso democrático construido por la sociedad argentina a partir de 1983, expresado en el principio de Nunca Más al terrorismo de Estado, en la continuidad de los juicios políticos por delitos de lesa humanidad y en la defensa irrestricta del Estado de Derecho, como bases indispensables para la convivencia pacífica y para que las diferencias políticas sean dirimidas a través del debate público y las instituciones de la democracia", continúa.

Votación en el Senado por los 60 años del golpe de Estado de 1976

El mensaje de Patricia Bullrich cuestionando el repudio al golpe de Estado

La senadora Patricia Bullrich usó su cuenta de X para protestar contra la declaración que la oposición emitió por el último golpe militar este miércoles 18 de marzo. “El kirchnerismo se adueñó durante décadas de los DDHH para convertirlos en un negocio político. Impuso un relato, persiguió al que pensaba distinto y adoctrinó a toda una generación”, escribió.

Y agregó: “Hoy repitieron lo mismo con una declaración sesgada y excluyente en el Senado de la Nación. La Libertad Avanza propuso algo distinto: una mirada completa, sin relato y sin grieta. Se terminó el monopolio de la memoria. La historia es completa o no es”.

El texto propuesto por La Libertad Avanza decía: "El Senado de la Nación declara su compromiso permanente con la defensa del orden constitucional, la vigencia del Estado de Derecho y la democracia al conmemorarse el 50 aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que interrumpió el sistema democrático en la República Argentina. Asimismo, condena cualquier tipo de violencia y reafirma el consenso democrático plasmado en el concepto del Nunca Más".

Año tras año, al conmemorarse el último golpe de Estado, La Libertad Avanza publica un mensaje apologético de la dictadura, transformando la teoría de los dos demonios en una supuesta "memoria completa" con la que desvían el foco de atención a la supuesta responsabilidad de los movimientos guerrilleros para relativizar el peso del terrorismo de Estado. El mensaje de Bullrich de este 18 de marzo fue un anticipo del mensaje oficialista que se espera para el próximo martes.

HM/ML