Patricia Bullrich llamó "señora presidiaria" a Cristina Kirchner y la acusó de "saquear el Estado"

La senadora de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, calificó de "señora presidiaria" a la expresidenta Cristina Kirchner después de su declaración indagatoria en la causa Cuadernos. A partir de un posteo en X, le reprochó: "Si no quiere estar declarando ni ya condenada por corrupción en todas las instancias judiciales, no debería haber robado. Fácil", en alusión a su prisión domiciliaria en el marco de la Causa Vialidad, por la cual la fue condenada en primera instancia y luego ratificada por tribunales superiores, en un proceso que aún mantiene instancias de revisión.

Allí, en su descargo, Bullrich enumeró presuntas irregularidades que, según su visión, caracterizaron los gobiernos kirchneristas, entre ellas retornos vinculados a obras no ejecutadas y contrataciones en establecimientos hoteleros de la familia Kirchner en el sur del país, puntos que fueron objeto de investigación en otros expedientes judiciales conexos.

Del mismo modo, la dirigente hizo foco en el vínculo con el empresario santacruceño Lázaro Báez, a quien señaló como beneficiario de un esquema de asignación de obra pública vial que habría favorecido su crecimiento patrimonial y su posicionamiento como uno de los principales propietarios de tierras en la Patagonia.

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Finalmente, la senadora remarcó que la responsabilidad recae en la propia Cristina Fernández de Kirchner y cuestionó la estrategia de su defensa, luego de que la exmandataria calificara ante el tribunal el accionar del juez Claudio Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli como “prácticas mafiosas”, en una jornada que volvió a exponer la fuerte confrontación.

Bullrich amplió su crítica señalando que Kirchner "saqueó las arcas del Estado" con retornos de obras

La expresidenta Cristina Kirchner asistió a la sede judicial bajo un régimen de detención específico. Actualmente, se encuentra cumpliendo una condena de seis años de prisión con la modalidad de arresto domiciliario, medida que se encuentra vigente desde junio. Permanece en su propiedad ubicada en la calle San José al 1100, en Constitución.

Su citación de hoy en Comodoro Py reaviva la fractura política en el Congreso, donde el bloque de La Libertad Avanza busca capitalizar el avance de las causas judiciales contra la gestión anterior como "limpieza institucional".

MV