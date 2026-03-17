"Esto se va a terminar": la trastienda de la encendida declaración de Cristina Fernández de Kirchner en Comodoro Py

En una cita judicial que se convirtió en una manifestación política, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner declaró este martes ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 7 en la causa “Cuadernos” durante unos 40 minutos. La ex mandataria fue la primera imputada en prestar declaración indagatoria de forma presencial y su llegada a los tribunales de Comodoro Py fue acompañada por dirigentes del peronismo, entre ellos el ex titular de la AFI, Oscar Parrilli; el presidente del bloque de Diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez; el ex jefe de Gabinete, Agustín Rossi; el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, la intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, y la Madre de Plaza de Mayo Carmen Arias entre otros dirigentes.

Minutos después de las 8:40, la ex presidenta salió de su domicilio en San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad. A las 9 ya estaba sentada en la sala de audiencias de los tribunales federales porteños, se ubicó entre sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy.

¿Va a prestar declaración indagatoria? - le consultó el juez Enrique Méndez Signori. Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sí. Estoy acá para hablar, para hacer mis manifestaciones - respondió Cristina Fernández de Kirchner.

La ex mandataria recordó que la causa que juzga el TOF 7 se inició por una denuncia del empresario Pedro Etcheves, quien aseguró que fue extorsionado por el falso abogado Marcelo D’Alessio (quien está preso, condenado en julio pasado a 13 años y medio de prisión por asociación ilícita, espionaje ilegal y extorsión, entre otros delitos) que trabajaría en tándem con el fiscal Carlos Stornelli. “Se hace muy difícil creer en las instituciones cuando dentro hay personas como Stornelli”, dijo Cristina Fernández de Kirchner.

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“Esta causa desalojó del podio a la de Vialidad”, apuntó Cristina Fernández de Kirchner y recordó que trascendió que el falso abogado Marcelo D’Alessio le preguntó al fiscal Stornelli si le interesaba “armar una causa sobre terrorismo, justo hoy que se conmemoran 34 años del atentado a la embajada de Israel”, ocurrido el 17 de marzo de 1992.

“Ahora resulta que soy la jefa de una asociación ilícita con todos los empresarios, ¿En serio estamos haciendo esto en la Argentina?”, se preguntó ante los jueces que integran el TOF 7, Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero. La ex mandataria sostuvo que es “inconstitucional” que el presidente Javier Milei haya dicho en la asamblea legislativa que iba a “seguir presa”.

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“En unos días se van a cumplir 50 años del último golpe de Estado. Todo el siglo XX se caracterizó por la interrupción de gobiernos democráticos y populares por las Fuerzas Armadas. Ahora, se sustituyó la persecución de los gobiernos militares por la del Poder Judicial, y esto se reforzó con la reforma constitucional de 1994. A partir de la creación del Consejo de la Magistratura se politizó la tarea de los jueces, se transformaron en una corporación”, consideró Cristina Fernández de Kirchner.

La ex mandataria defendió la obra pública y apuntó que “no es casual que en Brasil y Ecuador” también se haya juzgado y condenado a dirigentes políticos por esas causas. “Me puedo morir presa con este sistema y este poder judicial, pero esto se va a terminar. La gente necesita pagar la comida, el alquiler, las expensas”, dijo ante el tribunal.

“El presidente del tribunal me preguntaba si voy a contestar preguntas, le digo que voy a responder preguntas cuando citen a (el ex presidente) Mauricio Macri por la causa de los parques eólicos, el día que llamen a declarar a (el ministro de Economía) Luis "Toto" Caputo, pero hasta ese momento no voy a formar parte de este circo”, expresó.

“Estamos acá para hacer un juicio justo para usted y todos los imputados”, dijo enseguida el juez Méndez Signori. En la misma línea se expresó el magistrado Germán Castelli, mientras la ex presidenta comenzaba a retirarse de la sala de audiencias.

Alrededor de las 10:20 ya estaba de regreso en su domicilio, en San José 1111, donde la esperaban miles de militantes políticos. Luego de la declaración de la ex presidenta, fue el turno del ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido, también imputado en la causa, que cumple condena en el penal de Ezeiza. “Estoy solicitando prisión domiciliaria por cuestiones de salud. Tengo diabetes. Preferiría morirme en mi casa”, dijo a los jueces el ex funcionario.

Cristina Kirchner en Comodoro Py

En abril de 2016 Cristina Fernández de Kirchner había dejado la presidencia hacía cuatro meses. En ese momento el fallecido juez Claudio Bonadío la citó a declarar en la causa “Dólar futuro”, en la que luego la Justicia sobreseyó a todos los imputados. Una multitud se congregó en torno a los tribunales federales de Comodoro Py bajo una lluvia torrencial para acompañar la declaración de la ex presidenta. “Me pueden citar veinte veces. Me pueden meter presa, pero no van a hacer que deje de decir lo que pienso", dijo en ese momento en un acto en las afueras de tribunales luego de dejar un escrito ante el juzgado. Pasaron 10 años.

“A mí me absolvió y me absolverá la historia, y a ustedes los va a condenar la historia”, dijo en su declaración indagatoria el 2 de diciembre de 2019 ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso a cargo de la causa “Vialidad”, por la que fue condenada y cumple prisión domiciliaria. En ese momento era vicepresidenta electa en la fórmula con Alberto Fernández.

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Tres años más tarde, en 2022, declaró desde su oficina en el Senado en la causa por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, que nunca llegó a implementarse. El expediente se elevó a juicio, que estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 8.

“Me puedo morir presa con este sistema y este poder judicial, pero esto se va a terminar”, dijo la ex mandataria este martes en su declaración indagatoria.

LT