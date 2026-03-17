Atentado a la Embajada de Israel: cómo fueron las primeras 24 horas del ataque en Buenos Aires

El 17 de marzo de 1992, la Argentina vivió uno de los episodios más traumáticos de su historia reciente: una explosión sacudió el barrio porteño de Retiro y destruyó por completo la Embajada de Israel en Argentina, ubicada en la intersección de Arroyo y Suipacha. Atentado que provocó 22 muertos y más de 240 heridos, además de daños severos en edificios vecinos y en varias cuadras a la redonda.

El ataque ocurrió en un contexto internacional particular. A lo largo del Gobierno de Carlos Menem, la Argentina había modificado su política exterior y consolidado un alineamiento con Estados Unidos y otras potencias occidentales, una estrategia que incluyó la participación del país en la coalición internacional durante la Guerra del Golfo y la cancelación del proyecto del misil Cóndor II.

A partir de la investigación posterior, se determinó que la explosión fue provocada por un coche bomba cargado con explosivos de alto poder, cuya onda expansiva derrumbó el edificio diplomático y afectó estructuras cercanas. Los primeros minutos estuvieron marcados por el caos: vecinos y transeúntes comenzaron a retirar escombros mientras llegaban bomberos, ambulancias y efectivos de la Policia Federal Argentina. Los heridos fueron trasladados de urgencia a centros médicos como el Hospital Fernandez y el Hospital Argerich.

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El edificio colapsó completamente, afectando estructuras vecinas como la Torre El Rulero

Tras ese momento, comenzó una carrera contrarreloj para rescatar sobrevivientes, asistir a los heridos y comprender la magnitud del ataque. La cronología de las primeras horas del atentado fue reconstruida a partir de testimonios, informes periciales y crónicas periodísticas de la época.

Cronología del minuto a minuto: las primeras 24 horas

Las primeras horas (14:45 - 18:00)

14:45: Impacto de la camioneta Ford F-100. La sede diplomática desaparece del mapa en segundos. Una columna de humo y polvo se eleva sobre el barrio de Retiro.

14:50: Primeras respuestas espontáneas. Vecinos, transeúntes y sobrevivientes comienzan a remover escombros con las manos. Se escuchan gritos desde las estructuras colapsadas.

15:00: Arribo de las primeras dotaciones de Bomberos de la PFA y ambulancias del SAME. Se establece un cordón de seguridad, aunque el desborde de personas dificulta el acceso de los vehículos de emergencia.

15:30: Triage médico en la vía pública. Los heridos más graves son trasladados a los hospitales Fernández, Rivadavia y Argerich. El sistema hospitalario de la ciudad se declara en emergencia.

16:00: Presencia de autoridades nacionales. El ministro del Interior, José Luis Manzano, llega al lugar. Comienzan las especulaciones sobre la autoría, mientras los cables de agencias internacionales como Reuters y AFP empiezan a emitir los primeros alertas mundiales.

17:30: Comienza el despliegue de maquinaria pesada. Grúas y palas mecánicas de la Municipalidad y empresas privadas llegan para remover bloques de cemento de gran tamaño.

Un coche bomba con aproximadamente 400 kg de explosivos destruyó el edificio en la calle Arroyo 910

La noche del rescate (18:00 - 06:00 del día siguiente)

La caída del sol no detuvo las tareas. Por el contrario, la urgencia de hallar sobrevivientes bajo los escombros llevó a la instalación de un complejo sistema de iluminación artificial.

19:30: Los peritos de la PFA observan el cráter inundado por la rotura de caños de agua. Se inician las tareas de achique para recolectar evidencias del vehículo.

21:00: Se establece una morgue provisoria en las cercanías para la primera recepción de restos humanos. El proceso de identificación se prevé extremadamente difícil por la violencia de la explosión.

00:00: Los equipos de rescate trabajan en silencio por períodos cortos para intentar escuchar señales de vida bajo los restos del consulado. Se recuperan los cuerpos de varios empleados administrativos.

03:00: Llegan equipos de apoyo desde Israel, incluyendo especialistas en identificación de víctimas y recolección de pruebas forenses, para colaborar con la Policía Federal.

La Policía Federal retiró custodia minutos antes del ataque, según grabaciones radioeléctricas

El amanecer del 18 de marzo (06:00 - 14:45)

08:00: Comienza la difusión de listas preliminares de desaparecidos. Los familiares recorren los hospitales en una búsqueda desesperada.

10:00: El grupo Jihad Islámica se atribuye formalmente el atentado mediante un comunicado en Beirut, Libano. La pista internacional se confirma.

12:00: Se identifican formalmente a las primeras 10 víctimas fatales. La magnitud de la tragedia civil se hace evidente al confirmarse la muerte de ancianos del hogar lindero y operarios de mantenimiento.

14:45: Se cumplen las primeras 24 horas. El sitio del atentado es ahora una zona de peritaje intensivo y duelo nacional. El saldo oficial comienza a consolidarse en 22 víctimas identificadas.

Identificación de las 22 víctimas

El perfil de las víctimas subraya el carácter indiscriminado del ataque. De las 22 víctimas identificadas, 9 trabajaban directamente para la embajada, mientras que las otras 13 eran vecinos, transeúntes o trabajadores de mantenimiento contratados externamente. Algunos de los fallecidos eran ciudadanos de diversas nacionalidades, incluyendo argentinos, israelíes, bolivianos, paraguayos, uruguayos e italianos.

MV/ML