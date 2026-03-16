La guerra contra Irán podría desencadenar una crisis alimentaria mundial

Desde el inicio de la campaña estadounidense-israelí contra Irán, solo un puñado de los 100 buques que antes transitaban diariamente por el Estrecho de Ormuz ha logrado pasar. Ahora que, según se informa, Irán está colocando minas marinas en la estrecha vía fluvial, la posibilidad de que su cierre dure días —o incluso meses— ya no es hipotética.

Las ondas de choque ya recorren los mercados energéticos mundiales, pero las consecuencias más inmediatas y peligrosas de un cierre prolongado pueden aparecer en la mesa del comedor, no en el surtidor de gasolina. Al fin y al cabo, el Estrecho de Ormuz no es solo una vía de navegación para petroleros; es una arteria crítica del sistema alimentario mundial. Productos básicos clave —como trigo, maíz, arroz, soja, azúcar y piensos para animales— viajan por el Estrecho hacia los países del Golfo, y los agricultores de todo el mundo dependen de los fertilizantes y el combustible que salen de él.

Los estados del Golfo, que dependen en gran medida de los alimentos importados, son particularmente vulnerables. Para asegurar el grano, el arroz, los piensos y el aceite de cocina, dependen de vías navegables abiertas y de un flujo constante de envíos internacionales.

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Como demostró la pandemia de COVID-19, la fragilidad de las cadenas de suministro no es solo un problema de tiempos de guerra. En los últimos años, muchos países del Golfo han tomado medidas para fortalecer sus sistemas alimentarios, ampliando las reservas estratégicas e invirtiendo en la producción nacional. También han explorado rutas de transporte alternativas, como el puerto islámico de Yeda en el Mar Rojo, para eludir el Estrecho de Ormuz.

Estas medidas han mejorado la resiliencia, pero no pueden compensar totalmente un bloqueo prolongado del Golfo Pérsico. Aproximadamente el 70% de los alimentos consumidos en Bahréin, Kuwait, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita e Irak se mueven a través del Estrecho de Ormuz. Sustituir las importaciones interrumpidas para estos 100 millones de personas requeriría movilizar unos 191,3 millones de libras de alimentos cada día.

Abastecer al Golfo bajo un bloqueo requeriría, por tanto, una operación humanitaria sin precedentes, posiblemente a través de un espacio aéreo disputado. A modo de comparación, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU entregó una media de solo 15 millones de libras de alimentos al día a 81 millones de personas en todo el mundo en 2024.

Un bloqueo total perjudicaría a Irán tanto como a sus vecinos árabes. Las interrupciones del comercio marítimo asfixiarían al país por ambos extremos, restringiendo las exportaciones de energía y elevando el costo de productos básicos importados. Para muchos iraníes, las necesidades básicas ya se han vuelto inasequibles, alimentando las protestas masivas que recorrieron el país a principios de este año.

Históricamente, las subidas de precios y la escasez de alimentos han sido grandes motores de la inestabilidad política. En 2008, el aumento de los costos de la energía y los fertilizantes provocó disturbios por alimentos en decenas de países. Unos años después, en 2010 y 2011, una sequía histórica en Rusia redujo las cosechas de cereales y llevó los precios mundiales de los alimentos a máximos históricos, sentando las bases de la Primavera Árabe.

Más recientemente, la invasión rusa de Ucrania en 2022 contribuyó a un fuerte aumento de la inseguridad alimentaria. Con el sistema alimentario mundial bajo una presión creciente por los choques climáticos, no sorprende que el mundo se enfrente al mayor aumento de conflictos violentos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

El impacto de nuevas interrupciones en el Estrecho de Ormuz se extendería mucho más allá del Golfo. Los agricultores de todo el mundo dependen de suministros estables de fertilizantes y combustible. El gas natural es un ingrediente clave del fertilizante nitrogenado, una piedra angular de la agricultura moderna. Se estima que entre el 30% y el 40% de los fertilizantes nitrogenados comercializados en el mundo pasan por el estrecho.

Cuando el fertilizante y el combustible se encarecen, los agricultores ajustan aplicando menos fertilizante o plantando menos hectáreas. Como resultado, los rendimientos disminuyen y los efectos se transmiten hasta llegar a las facturas del supermercado de los hogares.

Si bien las interrupciones en los envíos de alimentos, combustible y fertilizantes podrían elevar los precios en semanas, otro recurso podría estar en riesgo en cuestión de días: el agua. Si el conflicto contamina las aguas del Golfo o inutiliza las plantas desalinizadoras, las consecuencias serían catastróficas.

El riesgo ya es agudo. La semana pasada, tanto Bahréin como Irán informaron de ataques a plantas desalinizadoras. Si fueran deliberados, tales ataques se considerarían crímenes de guerra, ya que destruir estas instalaciones amenazaría inmediatamente millones de vidas. Aunque Ucrania ha demostrado que la infraestructura crítica puede repararse bajo fuego, los sistemas de desalinización son sumamente complejos y existen pocas alternativas rápidas.

Durante décadas, la seguridad internacional en Oriente Próximo se ha centrado en evitar la proliferación de armas de destrucción masiva. Sin embargo, el cierre del Estrecho de Ormuz podría infligir un daño civil a una escala similar al interrumpir los sistemas mundiales de alimentación y energía, además de desencadenar una crisis regional del agua.

Al mismo tiempo, este episodio debe servir de advertencia: el sistema alimentario mundial es peligrosamente vulnerable. Los responsables políticos deben actuar para reforzarlo antes de que el próximo choque empuje a millones de personas más hacia un abismo humanitario.

Bram Govaerts es Director General del CIMMYT. Sharon Burke es Directora de Participación del CIMMYT y ex Subsecretaria de Defensa de los Estados Unidos para Energía Operativa.