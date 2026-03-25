Microrrobots llevan medicación navegando por el torrente sanguíneo

Un avance tecnológico que hace pocos años parecía ciencia ficción comienza a tomar forma en los laboratorios de ingeniería biomédica. Científicos han desarrollado microrrobots capaces de desplazarse por el interior de los vasos sanguíneos utilizando campos magnéticos, con el objetivo de transportar medicamentos directamente hasta zonas específicas del cuerpo.

El desarrollo proviene del ETH Zurich (Suiza), donde investigadores del Multi-Scale Robotics Lab diseñaron un dispositivo microscópico que puede ser guiado dentro del organismo de manera remota.

El microrrobot tiene la forma de una pequeña cápsula esférica. Está fabricado a partir de un gel biodegradable combinado con nanopartículas de óxido de hierro, que le confieren propiedades magnéticas.

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Gracias a estas partículas, los científicos pueden controlar su movimiento desde el exterior mediante imanes y campos electromagnéticos, guiándolo a través de los vasos sanguíneos de forma similar a un diminuto submarino.

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Según los investigadores, el robot puede desplazarse a velocidades de hasta 4 milímetros por segundo, incluso moviéndose a favor o en contra del flujo sanguíneo.

El objetivo principal de esta tecnología es permitir lo que se conoce como terapia dirigida: llevar medicamentos exactamente al lugar donde se necesitan.

Entre sus aplicaciones pueden disolver coágulos responsables de accidentes cerebrovasculares, administrar antibióticos en infecciones localizadas, transportar fármacos anticancerígenos directamente a tumores, y reducir efectos secundarios al evitar la exposición de todo el organismo al medicamento.

Una vez que el microrrobot alcanza su destino, los científicos pueden aplicar un campo magnético de alta frecuencia que calienta ligeramente la cápsula y disuelve el gel, liberando así el medicamento que transporta.

Uno de los mayores desafíos técnicos fue lograr que el microrrobot pudiera orientarse dentro de la compleja red de vasos sanguíneos, que incluye curvas, bifurcaciones y flujos rápidos.

Para resolverlo, los investigadores desarrollaron distintos métodos de control magnético que permiten empujar el robot contra la pared del vaso, hacerlo rodar a lo largo de la pared vascular, o arrastrarlo en una dirección específica.

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Los campos magnéticos tienen una ventaja clave: pueden penetrar profundamente en el cuerpo sin causar daño a los tejidos, lo que los convierte en herramientas ideales para procedimientos mínimamente invasivos.

Microrrobts: prueba en humanos

Hasta ahora, la tecnología se ha probado en modelos de silicona que replican los vasos sanguíneos humanos, así como en experimentos con animales, incluyendo cerdos y el cerebro de ovejas.

El próximo paso será iniciar ensayos clínicos en humanos, con la esperanza de que esta tecnología pueda incorporarse en el futuro a procedimientos médicos en hospitales.

Si los resultados continúan siendo positivos, los microrrobots podrían abrir una nueva frontera en la medicina: tratamientos guiados desde el exterior que viajan por el sistema circulatorio para actuar exactamente donde el cuerpo los necesita.

*Asesor científico y académico del Instituto Universitario para el Desarrollo Productivo y Tecnológico (IUDPT)