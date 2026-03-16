Guerra por inercia: cuando la capacidad técnica anula la estrategia política

La guerra de Estados Unidos e Israel con Irán es una ilustración sorprendente de un fenómeno demasiado común: el sesgo de factibilidad. La tendencia a favorecer acciones principalmente porque son técnica u operacionalmente posibles, en lugar de porque sean estratégicamente óptimas, puede conducir a resultados decididamente subóptimos.

Consideremos a las partes beligerantes en este conflicto. La factibilidad operativa militar, más que el juicio estratégico más amplio, parece estar gobernando sus decisiones. Israel y Estados Unidos parecen haber organizado su estrategia en torno a sus capacidades conjuntas para atacar al liderazgo iraní. Se tomó la decisión de utilizar estas capacidades, con la expectativa de que las consecuencias políticas podrían gestionarse después.

La respuesta de Irán, mientras tanto, está determinada en gran medida por el número, el alcance y la precisión de sus misiles y drones, y se basa en el supuesto de que los ataques de saturación pueden abrumar las defensas e imponer costos severos a sus adversarios. Así, en lugar de abstenerse de lanzar drones y misiles contra los países del Consejo de Cooperación del Golfo, que podrían haber aprovechado su influencia con EE. UU. para actuar como intermediarios para poner fin a la guerra, Irán optó por atacar a sus vecinos no agresores para anotarse un punto de factibilidad.

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Desde una perspectiva puramente militar, no hay nada inusual en esta lógica. La planificación militar siempre ha estado moldeada por las capacidades operativas. Lo que resulta sorprendente, sin embargo, es que la estrategia misma parece fluir ahora de la factibilidad, y no al revés.

En The Guns of August, el estudio clásico de Barbara Tuchman sobre la precipitación hacia la guerra en 1914, la historiadora estadounidense documentó cómo Europa "caminó dormida" hacia la Primera Guerra Mundial. Los planes operativos, argumentó, habían desarrollado una lógica interna tan absorbente que los generales podían insistir en que la diplomacia ya no era posible: que los calendarios de movilización tenían su propio impulso y que nadie podía detener los trenes de tropas una vez que comenzaban a moverse. En lugar de dar forma a las decisiones políticas, la lógica operativa las reemplazó.

El paralelo con el conflicto actual es incómodo. La postura estratégica de cada actor fluye directamente de lo que su tecnología le permite hacer: un bando lanza misiles y drones y coloca minas antibuque, mientras que el otro bando intercepta misiles y drones y lanza ataques aéreos. El resultado es una dinámica en la que las decisiones se ven impulsadas menos por el cálculo estratégico a largo plazo que por las posibilidades operativas creadas por la inteligencia y la tecnología.

La dimensión psicológica de esta dinámica se plasma en el famoso aforismo de Abraham Maslow: "es tentador, si la única herramienta que tienes es un mejor martillo, tratar todo como si fuera un clavo". Las capacidades militares pueden tener el mismo efecto en el pensamiento estratégico. Una vez que los gobiernos poseen capacidades avanzadas, el éxito operativo comienza a parecer más plausible y los responsables de las políticas pueden estar más dispuestos a considerar su despliegue.

De hecho, los responsables de las políticas pueden verse bajo presión institucional para hacerlo. Las tecnologías que requieren grandes inversiones —desde sistemas de defensa antimisiles hasta portaaviones y operaciones cibernéticas— tienden a producir grupos de interés comprometidos con su uso. Demostrar la eficacia de estos sistemas se convierte en parte de la lógica institucional que los sustenta. El resultado es el mismo: la mera existencia de una capacidad puede evolucionar gradualmente hasta convertirse en un argumento para su despliegue.

Recordemos la admiración rapsódica del presidente estadounidense Donald Trump por "esos hermosos bombarderos B-2" que "obliteraron totalmente el potencial nuclear... de Irán". Del mismo modo, los comandantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (de quienes se considera ampliamente que supervisan la toma de decisiones políticas) han alardeado de misiles balísticos hipersónicos que "podrán romper todos los sistemas de defensa antimisiles" y representan "un gran salto generacional en el campo de los misiles".

Este embelesamiento produce una transformación sutil en la lógica de toma de decisiones. La pregunta central ya no es: "¿Es esto estratégicamente sensato?". Es: "¿Se puede hacer esto con éxito?". Una vez que la respuesta a la segunda pregunta es sí, la primera pregunta puede plantearse con menos fuerza, o no plantearse en absoluto.

La trampa de la factibilidad explica la niebla estratégica que rodea la toma de decisiones estadounidense en el conflicto actual. El difunto estratega británico Colin Gray lo llamó el fracaso en mantener el "puente de la estrategia": el tejido conectivo que debe vincular la acción militar con el propósito político para que la fuerza sirva a un fin racional. Gray argumentó que el éxito operativo que no logra cruzar ese puente no es simplemente incompleto, sino potencialmente contraproducente.

La capacidad tecnológica amplía el menú de opciones tácticas disponibles para los líderes, pero no necesariamente amplía su libertad estratégica. En cambio, reforma la influencia dentro del sistema de decisión. Los actores operativos —planificadores militares, servicios de inteligencia y especialistas técnicos— pueden demostrar cómo se podrían ejecutar los objetivos en la práctica, lo que otorga a sus consejos una autoridad inusual. El resultado es un cambio sutil en el poder: la factibilidad operativa comienza a pesar más que la cautela diplomática y el juicio político. Las decisiones gravitan hacia lo que se puede hacer en lugar de lo que se debe hacer, y el puente entre la estrategia y las operaciones comienza a erosionarse.

A medida que la automatización impulsada por la IA se consolida y las capacidades tecnológicas aumentan aún más, también lo hará el ámbito de la factibilidad operativa. La guerra de Irán ofrece poca evidencia de que se haya encontrado un mecanismo mejor para detener tal impulso en los años transcurridos desde que los trenes de Tuchman avanzaban a todo vapor hacia la Primera Guerra Mundial.

(*) Sami Mahroum, fundador de Spark X, ocupó anteriormente cargos en INSEAD, la OCDE y Nesta.