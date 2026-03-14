Cachanosky: “El costo del ajuste lo paga el sector privado y la casta sigue de fiesta”

El economista Roberto Cachanosky afirmó que “el costo de ajuste lo paga el sector privado y la casta sigue de fiesta” tras la polémica por el viaje a Estados Unidos de la esposa de Manuel Adorni en el avión presidencial.

“Mientras cierran empresas, se pierden más puestos de trabajo en el mercado formal y la inflación lleva nueve meses en alza , el gobierno lleva a familiares en el avión presidencial”, sostuvo en una publicación de “X”.

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“Se va con 30,40 o 50 funcionarios a Estados Unidos”

“De acuerdo a datos de ARCA (exAfip) entre noviembre de 2023 y octubre de 2025, último dato disponible, desaparecieron del mercado 16.178 empresas y se perdieron para puestos formales, o sea puestos de trabajo que pagaban contribuciones y aportes patronales 165 mil puestos de trabajo”, explicó Cachanosky en un video publicado en esa red social.

“Eso se da en un contexto en el cual alegremente este Gobierno que habla tanto de la moralidad, etcétera, se va con 30,40 o 50 funcionarios a Estados Unidos porque dicen que van a vender en Argentina”, cuestionó.

“Hace la semana de week no sé qué, y se van con las esposas, se van con tuiteros, se va con este tipo que le saca las fotos y todo ese tipo de cosas”, agregó el analista económico.

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“Es casi un cachetazo a la gente”

Además consideró que “es casi un cachetazo a la gente” y “un principio de problema moral”. “Acá la cuestión básica no es un problema de costo si había un sillón vacío más en el avión o no, un asiento vacío más o no”, remarcó Cachanosky.

Y luego completó: “Es un problema de moral en el sentido que estar en la función pública no hace que el presidente o sus funcionarios puedan usar el Estado como si fuese propiedad privada, de la misma forma que lo hizo Cristina Kirchner cuando usaba los aviones para llevar los diarios al sur o para llevar los muebles al sur o para hacer lo que se le daba la gana”.

“La pregunta es: ¿realmente vinieron a combatir a la casta o se transformaron ellos también en casta y están enloquecidos y fascinados usando la propiedad del Estado que bancamos todos?”, concluyó Cachanosky.