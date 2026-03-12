Milei defendió a Adorni y Giacomini le respondió: "El viaje se financia con robo de impuestos que cobrás a todos"

El economista Diego Giacomini salió a responder la defensa del presidente Javier Milei al jefe de Gabinete Manuel Adorni en el marco de la polémica por el viaje a Estados Unidos de la esposa del funcionario en el avión presidencial.

Analista político: "El argumento de Adorni es el de muchos corruptos, está loco este tipo"

La respuesta de Giacomini

"@JMilei la ética está por arriba de la moral y esta; sobre el utilitarismo económico del costo marginal. El viaje se financia con robo de impuestos que cobrás a todos. Y el costo marginal es 0 para todo tax payer", argumentó el consultor financiero.

"Ergo; la vara es la ética y moral. Javier, fue injusto y estuvo mal", subrayó Giacomini en un comentario de la red social "X".

Antes el presidente había defendido a Adorni en una publicación: "Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido".

"Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian... ÁNIMO @madorni ...!!!", afirmó Milei.

Maslatón a Adorni: "No se puede ser policía y ladrón al mismo tiempo, tenés que elegir un bando"

"Sos inconsistente"

Después en otro posteo, Giacomini cuestionó al presidente en los siguientes términos: "Sos inconsistente, porque te llenás la boca de que gobiernas priorizando la moral, pero cuando sos injusto e inmoral te defiendes con el utilitarismo anti-ética de la libertad".

"Además, sos inconsistente en cambiario, lo monetario y fiscal; por eso los costos recién empiezan", concluyó el analista económico.