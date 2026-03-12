Estacionamiento medido en Resistencia: la primera hora será completa y luego el cobro pasará a ser por minutos

La Municipalidad de Resistencia confirmó una serie de modificaciones en el Sistema Inteligente de Estacionamiento Medido (SIDEM) que funciona en el microcentro de la ciudad. La medida surge tras reclamos de usuarios y una actualización del Código de Tránsito, con el objetivo de flexibilizar el funcionamiento del sistema y adaptarlo al uso cotidiano de los conductores.

El cambio principal establece que los automovilistas deberán abonar la primera hora completa, mientras que a partir de ese momento el cobro se realizará por minutos, lo que permitirá pagar únicamente por el tiempo real que el vehículo permanezca estacionado.

Cómo funcionará el nuevo esquema de estacionamiento

Con la actualización del sistema, quienes utilicen los boxes delimitados para estacionamiento medido en el micro y macrocentro deberán iniciar el servicio con el pago de la primera hora.

Ranking de marzo: fuerte caída de la imagen positiva de los gobernadores de Corrientes y Chaco

Una vez transcurrido ese período, el sistema comenzará a fraccionar el cobro por minutos, evitando que los usuarios deban abonar una hora completa cuando solo permanecen estacionados unos minutos más.

Otra modificación relevante es que se elimina el límite máximo de dos horas que tenía el sistema hasta ahora. Con el nuevo esquema, el estacionamiento seguirá activo hasta el horario de finalización del turno, salvo que el conductor decida finalizarlo antes desde la aplicación.

Los horarios de funcionamiento del SIDEM se mantienen sin cambios:

Turno mañana: hasta las 12:00

Turno tarde: hasta las 20:00

Aplicación móvil y puntos de carga

Desde la Secretaría de Ambiente y Movilidad indicaron que el sistema ya se encuentra ampliamente instalado entre los usuarios, especialmente a través de la aplicación móvil, que permite iniciar y finalizar el estacionamiento desde el celular.

De todos modos, continuará vigente la modalidad de carga de crédito en comercios habilitados. En esos casos, el sistema permite adquirir crédito por horas completas, ya que el cobro fraccionado por minutos solo está disponible mediante la aplicación.

Transporte público en crisis: ERSA anunció que se irá de Resistencia y el Gobierno amenaza con sanciones

Un cambio impulsado por reclamos de conductores

Según explicaron desde el Municipio, las modificaciones responden a reclamos de conductores que utilizan el estacionamiento medido en el centro de la ciudad, quienes planteaban la necesidad de un esquema más flexible.

Con este nuevo mecanismo, la comuna busca evitar que los usuarios paguen horas completas cuando solo necesitan estacionar por breves períodos, una situación frecuente en el microcentro durante trámites rápidos o compras.