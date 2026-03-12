Caso Elvis Benítez: ANSES declaró en fiscalía y negó haber abierto una cuenta en dólares a nombre del joven

La investigación por la desaparición de Elvis Benítez, ocurrida en diciembre de 2017 en Resistencia, sumó este jueves un nuevo movimiento judicial. La titular de la delegación local de ANSES, Estela Orellana, declaró como testigo ante la fiscalía para brindar precisiones sobre irregularidades detectadas en cuentas bancarias abiertas con los datos del joven.

La citación se produjo luego de que el Banco Patagonia informara a la Justicia la existencia de dos cuentas asociadas a Benítez: una cuenta sueldo abierta en septiembre de 2019 y una cuenta en dólares creada en marzo de 2025.

Tras la declaración testimonial, el ayudante fiscal Cristian Barreto explicó que la investigación busca esclarecer contradicciones entre la información aportada por la entidad bancaria y la brindada por el organismo previsional. “El banco informó detalladamente y en ese informe hay contradicciones con lo que manifestó la señora Orellana. Por eso se la citó a declarar para conocer cuál es el trámite habitual de apertura de cuentas”, señaló el funcionario al retirarse de la fiscalía.

Barreto aclaró además que la funcionaria no está imputada en la causa. “Esto no quiere decir que esta mujer esté implicada en la desaparición de Elvis. Se la citó solamente a prestar declaración testimonial”, remarcó.

Una cuenta abierta dos años después de la desaparición

El abogado querellante Pablo Vianello, representante de la familia de Benítez, explicó que una de las líneas centrales de la investigación se concentra actualmente en la cuenta sueldo abierta en 2019, es decir dos años después de la desaparición del joven.

Según la documentación remitida por el banco, esa cuenta habría sido creada para percibir un beneficio vinculado al nacimiento del hijo de Benítez.

“El Banco Patagonia informó que en septiembre de 2019 se abrió una cuenta sueldo vinculada a ANSES para cobrar un beneficio por el nacimiento del hijo de Elvis Benítez”, indicó el letrado.

Sin embargo, la querella señaló que el caso presenta una inconsistencia temporal: el hijo del joven había nacido en 2017 y tenía seis meses cuando Benítez desapareció, pero el beneficio se habría comenzado a cobrar recién dos años después.

De acuerdo con la información incorporada a la causa, en esa cuenta existirían aproximadamente tres millones de pesos, aunque el dinero nunca habría sido retirado.

La fiscalía busca determinar quién inició el trámite

Uno de los interrogantes que intenta resolver la investigación es quién inició el trámite ante ANSES para acceder al beneficio vinculado al nacimiento del hijo del joven.

“Queremos saber quién inició el trámite para cobrar ese beneficio: si fue Elvis, si fue la madre del niño o si intervino otra persona”, explicó Vianello.

En ese marco, la fiscalía analiza nuevas medidas de prueba, entre ellas la posibilidad de citar a la madre del hijo de Benítez, ya que desde ANSES indicaron que este tipo de gestiones requieren la presentación personal del padre o de la madre con el acta de nacimiento del menor.

La incógnita por la cuenta en dólares abierta en 2025

Otro de los puntos que mantiene bajo análisis a la fiscalía y a la querella es la cuenta en dólares abierta en 2025 con los datos del joven desaparecido.

Durante su declaración testimonial, la titular de ANSES Resistencia aseguró que el organismo no tiene facultades para realizar ese tipo de operaciones bancarias. “ANSES negó rotundamente que tenga la facultad de abrir una cuenta en dólares”, sostuvo Vianello.

Hasta el momento, según indicaron desde la querella, esa cuenta no registra movimientos, aunque su sola existencia generó nuevas dudas en la investigación. “Para abrir una cuenta en dólares se necesitan varios requisitos y generalmente el trámite es presencial. Por eso es una de las cuestiones que más nos preocupa”, agregó el abogado.

Mientras tanto, la fiscalía continúa analizando la documentación enviada por ANSES y por el Banco Patagonia, con el objetivo de reconstruir quién inició los trámites administrativos que permitieron la apertura de esas cuentas y si existe algún vínculo con la desaparición del joven.