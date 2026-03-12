Para Donald Trump ya queda y poco por atacar en Irán, pero el fuego cruzado sigue y el conflicto en Medio Oriente entró este jueves en su día 13.

Seguí el minuto a minuto de la Guerra en Medio Oriente:

6.35 hs: Israel lanzó otro ataque "a gran escala"

Las autoridades israelíes dijeron que este jueves lanzaron otro ataque aéreo a "gran escala" en distintas zonas de Irán.

Fue en una madrugada de fuego cruzado en la que Irán lleva adelante su parte con sus ataques con drones en distintos países de la zona.

6.00 hs: Dos drones iraníes atacaron Dubái este jueves

La Oficina de Medios de Dubái informó sobre un “incidente menor con drones” en el barrio de Al-Badaa y señaló que no hubo heridos.

Más tarde indicó que fuego de intercepción derribó a uno de los drones y que fragmentos impactaron en la fachada de un edificio sobre Sheikh Zayed Road, la autopista de 12 carriles que atraviesa el corazón de la ciudad. También señaló que en ese episodio tampoco hubo personas heridas.

Las autoridades habían emitido advertencias de alerta por misiles más temprano el jueves por la mañana, pero no hubo aviso antes de estos últimos ataques.

5.30 hs: Drones contra el principal aeropuerto de Kuwait

Drones iraníes impactaron este jueves en el principal aeropuerto de Kuwait, según confirmaron fuentes oficiales,

El ataque produjo algunos daños materiales pero no hubo ni heridos ni víctimas fatales , de acuerdo a la información de la autoriodades de la aviación kuwaití.

0:02 hs: Arabia Saudita derribó un dron que se acercaba a un distrito de embajadas extranjeras

"Un dron enemigo fue derribado cuando intentaba acercarse al distrito de las embajadas", informó un vocero del Ministerio de Defensa de Arabia Saudita en X. También se anunció que se interceptó un dron en el este del país.