Petro desmintió a Trump al revelar que EE.UU. no invitó a Colombia, Brasil y México a la cumbre "Escudo de las Américas"

Gustavo Petro, presidente de Colombia, afirmó que su país, Brasil y México no fueron invitados a participar de la cumbre regional “Escudo de las Américas” contra el narcotráfico, convocada por Donald Trump el pasado fin de semana en Doral, Florida.

“Ni a Brasil ni a México ni a Colombia, claves en una lucha contra el narcotráfico, nos invitaron y no fue por voluntad del presidente Trump. Hay que rescatar la integración latinoamericana y del Caribe por encima de las diferencias ideológicas entre gobiernos”, escribió Petro en su cuenta oficial de X, respondiendo, de esta forma, a las declaraciones de su par estadounidense diciendo que estos tres países sí habían sido llamados a la cumbre, pero eligieron no ir.

El presidente colombiano afirmó que "hay otra vez un teléfono roto”, y aseguró que transformar una alianza contra el narcotráfico “en una alianza ideológica es un error sustancial. Las mafias las derrotamos todas las naciones juntas, sin importar diferencias políticas. Ese fue el sentido de mi reunión con el presidente Donald Trump y por lo que veo está de acuerdo con ello”.

A continuación, insistió con su argumento de que “la alianza contra el narcotráfico debe ser de todos los países de las Américas sin exclusión. La magnitud del problema demanda unidad y no fundamentalismos ideológicos. Por eso mantengo mi invitación al presidente Trump para encontrarnos en Cartagena en Colombia”.

Gustavo Petro

Qué ocurrió en la cumbre “Escudo de las Américas”

La cumbre “Escudo de las Américas” se realizó el pasado fin de semana y participaron de ella los presidentes Javier Milei (Argentina), Rodrigo Paz (Bolivia), José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Chaves (Costa Rica), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador), Mohamed Irfaan Ali (Guyana), Nasry Asfura (Honduras), José Raúl Mulino (Panamá), Santiago Peña (Paraguay), Luis Abinader (República Dominicana), y Kamla Persad-Bissessar (Trinidad y Tobago).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó la cumbre "Escudo de las Américas"

Este movimiento estratégico busca terminar con los cárteles de la droga y sus redes terroristas a través del uso de la fuerza, algo que dejó claro Trump al afirmar: “La única forma de derrotar a nuestros enemigos es apelando a nuestros aparatos militares”. El mandatario norteamericano aprovechó el encuentro para volver a cuestionar a México, al que definió, según la Agencia Noticias Argentinas, como el “epicentro de los cárteles”.

