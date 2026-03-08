Milei subió a IG un dibujo suyo y de Trump como 'libertadores de América' y le dijeron de todo...

Tal vez algún día se sepa si hubo algún 'autor intelectual' o fue el propio Javier Milei, el que vía IA creo la imagen que posteó en su cuenta de Instagram este sábado por la noche desde Estados Unidos, mostrando una suerte de mapa antiguo de América: en la parte superior aparece un imponente Donald Trump, caracterizado con uniforme de los tiempos de la independencia estadounidense, mientras que Milei se reserva el rol de 'libertador' en América del Sur, luciendo un espectacular atuendo, también de guerra, en su caso entre napoleónico y sanmartiniano... Todo bajo un título "Escudo de las Américas"

La creatividad se agotó en el dibujo, el mensaje del posteo fue breve y recitaba solamente, 'La Libertad Avanza. Viva la libertad carajo', en letras mayúsculas, pero reunió miles de comentarios y respuestas, que se repartían entre burlas, otros cuestionaban la dependencia con Estados Unidos, los más duros ironizaban con salud mental, una catarata que seguidores libertarios enfrentaban con el mismo tono heroico del dibujo de Milei, festejando "hacer llorar a los zurdos", como Santiago Oría y Alex Caniggia. Pero, vale reconocerlo, eran mayoría las ironías, chanzas y el tema llegaba a groserías e insultos.

Dejamos entonces algunas de esas postales, derivadas, se supone, de la 'batalla cultural':

HB