El partido político Pacto Histórico, del presidente de Colombia, Gustavo Petro, se proyectó este domingo como una de las fuerzas dominantes en el Congreso colombiano tras ser el espacio más votado durante las elecciones del Senado, obteniendo el 22,8% de los votos.

Tras una disputa cerrada con la derecha en las elecciones legislativas, ubicándose siete puntos por sobre Centro Democrático, el espacio liderado por el exdirigente Álvaro Uribe, Pacto Histórico será el partido más numeroso en el Senado colombiano con 25 bancas, contra 20 que había alcanzado cuatro años atrás.

Luego de casi el 99% del conteo, se determinó que el partido de Petro obtuvo más de 4,4 millones de votos, al mismo tiempo que en la Cámara baja sumó más apoyos para imponerse como una de las fuerzas más importantes dentro de un Congreso dividido que le exige formar alianzas para obtener mayorías.

"Hoy comienza nuestro segundo tiempo con una bancada fuerte", celebró tras el resultado el senador Iván Cepeda, del partido oficialista. En paralelo, desde Pacto Histórico ya miran con optimismo hacia las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, aunque las encuestas proyectan un balotaje el 21 de junio.

De todas formas, el uribismo volvió a ubicarse como e mayor movimiento de la oposición, tras ocupar el cuarto lugar en las elecciones legislativas de 2022, aunque Centro Democrático obtuvo 17 escaños, lo que dejó fuera del Senado a Álvaro Uribe, quien ocupaba el puesto 25 de la lista cerrada que presentó el espacio.

Dentro de los resultados, detrás de las dos principales fuerzas colombianas se ubicó Partido Liberal, con casi 2,2 millones de votos y 13 escaños, y Partido Conservador, con 1,8 millones de votos y 10 bancas. Un poco más abajo está Alianza por Colombia, el Partido de la Unión por la Gente (8,1%), la Coalición Cambio Radical - Alma (6,4%) y Ahora Colombia (4,6%).

No obstante, la jornada electoral se vio manchada por dos ataques guerrilleros ocurridos al sur de Colombia. Las autoridades encargadas de la organización de los comicios denunciaron que los rebeldes atacaron dos centros de votación durante el conteo de votos, aunque no se registraron víctimas.

Los resultados de los comicios también determinan el destino de los últimos cinco meses de mandato de Petro, sin posibilidad de reelección, donde Cepeda busca persistir a través de las reformas que el mandatario no alcanzó tras perder las mayorías en el Congreso.

