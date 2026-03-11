Tras pasar 448 días preso en Venezuela, Nahuel Gallo tuvo una emotiva charla con María Corina Machado

Nahuel Gallo, el gendarme argentino que pasó 448 días detenido de manera ilegal por el régimen chavista antes de poder regresar a la Argentina, habló con María Corina Machado, líder venezolana de la oposición y premio Nobel de la Paz 2025. En un fragmento de la videollamada que se conoció en las redes sociales este martes 10 de marzo, puede verse al gendarme refiriéndose a sus compañeros y el centro donde estuvo detenido, expresando: “Están en Rodeo 1, ojalá salgan pronto”.

Machado le respondió: “No vamos a dejar de luchar hasta que salga libre el último, quiero que lo sepas. Y hasta que liberemos hasta 30 millones de venezolanos. Lo que tú has hecho, de hablar con la verdad, es tan valiente y es tan necesario, porque al final esto es una lucha por la verdad, por la vida, por la justicia. Es muy importante que se sepa la verdad, realmente. Te quiero agradecer en nombre de todos los venezolanos”.

Gallo contestó: “No, por favor, yo tengo el testimonio de todas las personas”. Machado aprovechó para prometerle que todo saldrá bien: “Quiero que sepas que nos vamos a reencontrar y te vamos a recibir en una Venezuela libre a tí y a tus hijos. Dios los Bendiga. Cuídense, ¡y yo sé que nos vemos muy pronto!”.

Al momento de subir al avión de la AFA, Nahuel Gallo hizo una videollamada con "Chiqui" Tapia

La activista Elisa Trotta compartió imágenes del encuentro en su cuenta de X junto al mensaje: “Hoy Nahuel Gallo y María Alexandra Gómez conversaron con María Corina Machado y su equipo. Es una alegría verlo libre, como libres deben ser todos quienes hoy siguen secuestrados en Venezuela”.

María Corina Machado hablando con Nahuel Gallo y su esposa

La conferencia de prensa de Nahuel Gallo tras retornar a la Argentina

Acompañado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el canciller Pablo Quirno y el jefe de la Gendarmería, Comandante General Claudio Brilloni, Nahuel Gallo dio una conferencia de prensa hablando de su cautiverio en Venezuela el pasado 4 de marzo.

Gallo relató: “Me han hecho saber desde el Estado venezolano que el Estado argentino había pedido por mí. Éramos de 35 nacionalidades, y el único al que tuvieron muy presente porque me han pedido a mí. El Rodeo 1 no es un lugar muy bueno, sino de bastante tortura psicológica, no muy grata para contarla en estos momentos. Hay 24 extranjeros más en Rodeo 1 que están esperando ser liberados, de distintas nacionalidades".

"Tuve la oportunidad de haber salido en libertad el domingo, con mucha incertidumbre. Ahí no te avisan adónde vas a ir, es cuestión de momentos y días”, continuó y remarcó que “gracias a Dios, mi fortaleza mental y pensar en mi hijo fue lo único que me mantuvo fuerte. No es fácil estar incomunicado, haber perdido la libertad injustamente y que te acusen de delitos que no vienen al caso”.

Caso Gallo: la AFA, una palabra prohibida por el Gobierno

Gallo pidió “no olvidarse de Venezuela, que está en una supuesta transición. Los presos políticos están esperando ser liberados, por una amnistía, por lo que sea. He conocido a muchísimos venezolanos, me han ayudado, así sea con una media. Porque los extranjeros no teníamos visitas ni llamadas. Hablo por todos los extranjeros. Ahí hay extranjeros secuestrados. Hasta el último día fuimos ficha de cambio”.

Además, le pidió a los medios internacionales “no bajar los brazos, ayudar a esa gente y poner su granito de presión: yo sigo encerrado en mi mente, hasta que no liberen a esos 24 extranjeros, yo no estoy libre. Es feo, no quiero contar las atrocidades que hicieron, no puedo todavía, no me siento preparado”.

Conferencia de prensa del gendarme Nahuel Gallo

El gendarme reconoció que, mientras se encontraba ilegalmente detenido, “he cantado el himno nacional. Yo gritaba: ‘orgullosamente argentino’. Hasta hacía mi bandera con jabón. Derretía mi jabón celeste y mi jabón blanco y hacía mi país. Estoy muy feliz de estar de nuevo en mi casa, mi país, mi patria”.

Gallo cerró la charla agradeciéndole a todos las “instituciones y organismos internacionales” involucrados en su repatriación y al “Estado argentino”. “Yo no voy a dar nombres, solo digo a toda la Nación argentina: muchísimas gracias”, dijo el hombre que retornó al país luego de una gestión de la AFA.

