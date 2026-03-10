A cuánto cerró el dólar hoy, martes 10 de marzo

A cuánto cerró el dólar Blue hoy, martes 10 de marzo

El dólar blue paralelo cotiza hoy a un valor en el mercado de $1.405 para la compra y $1.425 para la venta

A cuánto cerró el dólar Oficial, hoy martes 10 de marzo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este martes 10 marzo el dólar blue cerró a $1.370 para la compra y $1.420,00 para la venta.

YPF, Puma, Shell, Axion: el precio de la nafta en la Ciudad de Buenos Aires hoy, martes 10 de marzo de 2026

A cuánto cerraron los dólares financieros hoy, martes 10 de marzo

A cuánto cerró el dólar MEP, hoy martes 10 de marzo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cerró a $1.418,20 para la compra y $1.420,50 para la venta.

A cuánto cerró el dólar blue hoy, martes 10 de marzo

A cuánto cerrró el dólar contado con liquidación (CCL), hoy martes 10 de marzo

A cuánto cerró el dólar contado con liquidación (CCL) , hoy martes 10 de marzo a $1.462,90 para la compra y $1.463,70 para la venta

El CEO del JP Morgan elogió a Javier Milei: "Tiene convicciones muy sólidas sobre cómo arreglar un país"

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este lunes 9 de marzo en $1.464,50 para la compra y $1.464,60 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, martes 10 de marzo a $1.846 como referencia de dólar tarjeta.

Reformas en la VTV: el Gobierno ratificó los cambios y rechazó el reclamo de los talleres

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra las del resto de los países, se ubicó en los 557 puntos básicos este martes 10 de marzo.