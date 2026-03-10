A cuánto cerró el euro en Argentina hoy, martes 10 de marzo

A cuánto cerró el euro blue hoy, martes10 de marzo

El euro blue hoy, martes 10 de marzo de 2026, cerró a $1.766,75 para la compra y $1.699,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida. Sin embargo, con la política de “sinceramiento”, la brecha entre ambos disminuyó.

A cuánto cerró el euro oficial hoy, martes10 de marzo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este martes 10 marzo cerró a a $1.575,00 para la compra y $1.675,00 para la venta.

El CEO del JP Morgan elogió a Javier Milei: "Tiene convicciones muy sólidas sobre cómo arreglar un país"

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.206,15 para la compra y $1.601,33 para la venta este martes 10 de marzo como referencia de gastos con tarjeta.

A cuánto cerró el euro blue hoy, martes 10 de marzo

Cómo cerró el euro en los diversos bancos de Argentina, este martes 10 de marzo

Este martes 10 de marzo, el euro cerró en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.585,00 comprador y $1.685,00 vendedor.

Banco Nación: $1.575,00 comprador y $1.675,00 vendedor.

Banco Patagonia: $1.596,70 comprador y $1.687,77 vendedor.

Banco Supervielle: $1.611 comprador y $1.708 vendedor.

Banco Francés: $1.630 comprador y $1.690 vendedor

El rebote del Merval y la incertidumbre internacional mantienen en alerta a los inversores

A cuánto cerró el dólar blue hoy, martes10 de marzo

Por su parte, el dólar blue hoy, martes 10 de marzo en el mercado paralelo cerró a $1.405,00 para la compra y $1.425,00 para la venta.

Paolo Rocca es el empresario más rico de la Argentina, según la revista Forbes

El dólar denominado blue es el que circula en el mercado paralelo, también llamado mercado informal o “negro”. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial debido a que este se adquiere en los bancos.