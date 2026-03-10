El CEO del JP Morgan, Jamie Dimon, elogió a Javier Milei y el rumbo económico de su gobierno en Argentina: “Este presidente tiene convicciones muy sólidas sobre cómo arreglar un país”, señaló el ejecutivo en el marco de la Argentina Week que se está realizando en Nueva York hasta el 12 de marzo.

El encuentro de negocios está organizado por la Embajada Argentina en los Estados Unidos, el JPMorgan y el Bank of America.

Según Dimon, “En 1917 Argentina tenía el mismo PBI per cápita que Francia, recursos naturales increíbles, tanto agrícolas, minerales, como de petróleo. Y tenía el mejor recurso de todos: una población educada, universidades, escuelas. Y hoy, su PBI per cápita podría ser aproximadamente una décima parte o algo por el estilo respecto a Francia”.

“Este presidente trajo claridad regulatoria y abrió los mercados de capitales. Es un milagro llevar la inflación de alrededor de 20% mensual a 2% mensual.”, comentó Dimon.

Y agregó: “Están atrayendo inversión extranjera. El balance de reservas del Banco Central está aumentando. Y redujo el déficit a prácticamente cero".

Ejemplo para otros países

Dimon señaló que “me encantaría ver que esto pudiera ser un ejemplo para el mundo sobre cómo arreglar un país".

“Espero que se convierta en un ejemplo para muchos otros países a seguir cuando se den cuenta de que han tomado el camino equivocado y buscan el camino correcto. Y también creo que es un gran ejemplo para Latinoamérica”, añadió.

Para Dimon, el crecimiento del 5% de la economía en 2025 (oficialmente se informó que fue del 4,4%) es “casi inaudito, yo hubiera dicho que no era posible”.

El canciller Pablo Quirno sostuvo en su cuenta de X que Argentina "se posiciona como una de las grandes oportunidades de inversión a nivel global. Las palabras de Jamie Dimon en la apertura lo reflejan con claridad: el gobierno de Javier Milei es un ejemplo a nivel mundial de 'cómo arreglar un país'".

"Una política exterior basada en los valores de las democracias occidentales y una política económica abierta al mundo y abre una verdadera avenida de inversiones y alianzas estratégicas. El proceso de cambio iniciado hace dos años posiciona a la Argentina como un referente global en apertura económica y un aliado confiable para el mundo libre".