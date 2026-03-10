Paolo Rocca es el empresario más rico de la Argentina, según Forbes

En la edición 2026 del ranking global de multimillonarios de Forbes aparecen varios argentinos entre las personas más ricas del mundo. Paolo Rocca (cabe aclarar que Forbes US lo incluye dentro de Italia, por su lugar de nacimiento), Marcos Galperin y Eduardo Eurnekian son algunos de los nombres que aparecen entre los de mayor patrimonio de nuestro país.

En un escenario doméstico de profunda transformación económica, los nombres que lideran el ránking de riqueza en Argentina en 2026 combinan la agilidad de la nueva economía con la solidez del "imperio del acero".

Elon Musk sigue liderando las 10 fortunas más grandes del mundo en marzo de 2026

Quiénes son los argentinos más ricos según Forbes

Aunque la edición estadounidense de Forbes suele listar a Paolo Rocca bajo la nacionalidad italiana —debido a la sede corporativa de sus empresas y su lugar de nacimiento— para el análisis de la economía argentina, su presencia es central. Rocca encabeza el grupo local con una fortuna estimada en US$ 7.300 millones. Su liderazgo en el Grupo Techint ha sido clave para el desarrollo energético de Vaca Muerta y la infraestructura de gasoductos, reafirmando que el acero sigue siendo un pilar indispensable para el crecimiento nacional.

A lo largo de sus más de 70 años de historia, la compañía construyó más de 11.000 kilómetros de líneas de alta tensión y más de 2.000 kilómetros de caminos en Argentina.

En segundo lugar, con US$ 7.200 millones, Marcos Galperin se mantiene entre la cima de los argentinos. El fundador de Mercado Libre ha logrado que su ecosistema no solo sea el líder en e-commerce, sino que su brazo financiero, Mercado Pago, se convierta en el actor principal de la bancarización regional.

Desde que lanzó la plataforma en 1999, transformó a Mercado Libre en la empresa tecnológica más grande de América Latina: con más de 100.000 empleados, tiene operaciones en más de 18 países y posee una unidad financiera (Mercado Pago) que supera los 78 millones de usuarios activos por mes. A principios de este año, después de 26 como CEO, Galperin dio un paso al costado y se convirtió en presidente de la compañía.

Galperín vio descender su fortuna con respecto a la última edición: pasó de US$ 8.000 millones a US$ 7.200 millones y se ubicó en el puesto 542 a nivel global (el año pasado había sido 382).

La tercera fortuna argentina corresponde a Alejandro Bulgheroni. Quién preside Pan American Energy, sostiene su peso con US$ 5.100 millones, impulsado por los niveles récord de exportación en Vaca Muerta.

Pan American Energy Group es la petrolera privada más grande de la Argentina. Opera en los segmentos de producción (upstream) y refinación y comercialización (downstream), a través de Axion Energy. La empresa cuenta con 600 estaciones de servicio, tiene una participación del 15% en el mercado de petróleo y gas natural, y del 14% en la venta de combustibles.

Si bien el empresario retrocedió en el ranking global -ocupa el puesto 837-, su fortuna aumentó, ya en la edición 2025 había sido de US$ 4.800 millones, mientras que en 2024 fue de US$ 4.900 millones.

Eduardo Eurnekian aparece en el cuarto lugar de la lista doméstica (891 a nivel mundial), beneficiado por la recuperación del tráfico aéreo global y la modernización de sus terminales portuarias. El dueño de Corporación América, un holding que a través de su filial Aeropuertos Argentina (anteriormente conocida como Aeropuertos Argentina 2000), se ha consolidado como el mayor operador aeroportuario privado del mundo.

Su patrimonio asciende a US$ 4.800 millones, un salto importante versus los US$ 3.400 millones del año pasado y los US$ 3.000 millones que tenía en 2024.

La compañía opera 53 aeropuertos en el mundo y, en 2018, debutó en la Bolsa de Nueva York. Además de la aviación, Eurnekian diversificó su holding con CGC en energía, Unitec Bio en biocombustibles, Helport en construcción y hasta un banco digital, Wilobank, que vendió a Ualá en 2022.

Más abajo en el ranking aparece el fundador de Consultatio y del MALBA, Eduardo Costantini, quién vio disminuir su patrimonio de US$ 1.500 millones el año pasado a US$ 1.300 millones.

Último en la lista aparece Delfín Jorge Ezequiel Carballo. Este año, con una pequeña baja, en el puesto 3332 con una fortuna de US$ 1.000 millones, versus los US$ 1.200 millones del año anterior. Previo a este ciclo, su última aparición había sido en 2018, cuando ocupó el lugar número 1999 en la lista.

Carballo fue una figura clave en la conformación del Grupo Macro. Cuñado y socio de Jorge Horacio Brito, en 1976 aportó US$ 5.000 para fundar junto a él la financiera Anglia, clave para la compra del Banco Macro. En 1985, ambos adquirieron el Banco Macro, y desde entonces Carballo fue una pieza central en la toma de decisiones estratégicas dentro de la entidad financiera.

En 2012 decidió retirarse como CFO del Macro, aunque continuó vinculado al grupo como accionista. Durante décadas, Carballo mantuvo una participación accionaria destacada en el banco —16,68% hasta 2020. Además, fue uno de los tres principales accionistas de la empresa energética Genneia, donde también tuvo un 8,33% del capital accionario hasta fines de 2019.

Principales Fortunas Argentinas 2026:

- Paolo Rocca (Grupo Techint): US$ 7.300 M

- Marcos Galperin (Mercado Libre): US$ 7.200 M

- Alejandro Bulgheroni (PAE): US$ 5.100 M

- Eduardo Eurnekian (Aeropuertos): US$ 4.800 M

- Eduardo Costantini (Real Estate): US$ 1.300 M

- Delfín Jorge Ezequiel Carballo (Banco Macro): US$ 1.000 M

