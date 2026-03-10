El crecimiento de la riqueza global volvió a marcar un récord. Según la lista anual de multimillonarios publicada por Forbes, en 2026 se registró la mayor cantidad de personas con patrimonios superiores a los US$ 1.000 millones desde que se elabora el ránking.

El relevamiento, elaborado a partir de los precios de las acciones y los tipos de cambio vigentes al 1 de marzo de 2026, atribuye este incremento al fuerte desempeño del sector tecnológico, al avance de la inteligencia artificial y a la valorización de empresas vinculadas con la innovación. En total, se contabilizan 3.428 multimillonarios en el mundo, unos 400 más que en la edición anterior.

Los "Emillis": los millonarios que no califican para ingresar al ranking Forbes

En conjunto, estas fortunas suman US$ 20,1 billones, lo que representa cerca de USD 4 billones adicionales respecto de 2025. De este modo, el patrimonio promedio de los integrantes del ránking asciende a US$ 5.800 millones.

El fenómeno Musk: El primer "Trillonario" en potencia

La noticia central es, nuevamente, Elon Musk. Con un patrimonio estimado en US$ 839.000 millones, el CEO de Tesla y SpaceX ha duplicado su fortuna en tiempo récord. Su liderazgo no se explica solo por los autos eléctricos, sino por la consolidación de SpaceX como el principal contratista de defensa y exploración espacial, con una valoración que ya mira de cerca los US$ 1,5 billones ante su inminente salida a bolsa. Musk es hoy la persona más rica que jamás haya existido en los registros modernos, distanciándose por casi medio billón de su perseguidor más cercano.

Durante el último año, Musk cruzó varios umbrales de patrimonio: en octubre alcanzó US$ 500.000 millones; en diciembre llegó a US$ 600.000 millones y US$ 700.000 millones en solo cuatro días. A comienzos de 2026, su patrimonio superó los US$ 800.000 millones. En comparación con el año anterior, su fortuna aumentó en US$ 497.000 millones.

De acuerdo con Forbes, la fortuna de Elon Musk supera incluso la riqueza acumulada por los 693 multimillonarios con menor patrimonio del ránking, que en conjunto suman US$ 837.800 millones. Asimismo, el patrimonio del empresario excede en US$ 54.000 millones la fortuna combinada de Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Ellison y Warren Buffett, que ocupan lugares elevados en el ránking.

El segundo y tercer lugar del ránking están ocupados por los cofundadores de Google. Larry Page se ubica en la segunda posición, con una fortuna estimada en US$ 257.000 millones, mientras que Sergey Brin aparece en el tercer puesto con un patrimonio de US$ 237.000 millones.

La distribución global de los multimillonarios refleja una fuerte concentración en América del Norte. Estados Unidos lidera el ránking con 989 personas con patrimonios superiores a los US$ 1.000 millones, la mayor cantidad registrada para un país dentro de la lista.

Entre los 20 individuos más ricos del planeta, 15 residen en Estados Unidos. En conjunto, este grupo concentra una riqueza estimada en US$ 3,8 billones, equivalente a cerca del 20% del patrimonio total registrado en el ránking mundial.

Detrás se ubican China con 539 multimillonarios, India con 229 y Alemania con 212. El mapa global de la riqueza también muestra una presencia significativa de grandes fortunas en países como Canadá, México, Brasil, Argentina, Italia, Suecia, Rusia, Arabia Saudita, Japón, Singapur y Australia.

Cómo se conforma el Ranking de las 10 personas más ricas del mundo

Elon Musk — US$ 839 mil millones

Larry Page — US$ 257 mil millones

Sergey Brin — US$ 237 mil millones

Jeff Bezos — US$ 224 mil millones

Mark Zuckerberg — US$ 222 mil millones

Larry Ellison — US$ 190 mil millones

Bernard Arnault — US$ 171 mil millones

Jensen Huang — US$ 154 mil millones

Warren Buffett — US$ 149 mil millones

Amancio Ortega — US$ 148 mil millones

FN/LM