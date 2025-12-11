Los pilotos de F1 mejor pagados de 2025, según Forbes: salarios millonarios y temporadas épicas

La Fórmula 1 vivió en 2025 una temporada de intensas rivalidades y avances económicos, con los pilotos mejor pagados acumulando US$363 millones en salarios y bonos. Este incremento del 15% refleja el boom global impulsado por Netflix y nuevos mercados.

El ranking de Forbes, basado en documentos financieros y fuentes internas, excluye endosos y se centra en compensaciones por pista. Max Verstappen encabeza con US$76 millones en Red Bull, superando a Lewis Hamilton en Ferrari (US$70.5 millones).

La metodología de Forbes prioriza salarios base más bonos por victorias y podios, revelando cómo el rendimiento dicta fortunas. En un año marcado por el dominio de McLaren en constructores, pilotos como Lando Norris (US$57.5 millones) emergen como estrellas rentables.

1. Max Verstappen: el rey consistente de Red Bull

Max Verstappen, de 28 años, lideró el ranking de Forbes con US$76 millones (US$65 millones en salario más US$11 millones en bonos) en Red Bull Racing.

El neerlandés ganó ocho Grandes Premios, incluyendo Abu Dhabi, y finalizó segundo en el campeonato por solo dos puntos. Su contrato hasta 2028 asegura estabilidad, pese a tensiones internas en el equipo.

Según The Guardian, su dominio refleja madurez tras el título de 2024, consolidándolo como el piloto más valioso.

2. Lewis Hamilton: el debut millonario en Ferrari

Lewis Hamilton, de 40 años, ocupó el segundo puesto con US$70.5 millones (US$70 millones base, US$0,5 millones bonos) en su primera temporada con Ferrari. Sin podios en Grandes Premios pero victorioso en el sprint de China, terminó sexto.

Su récord salarial, según BBC Sport, subraya el impacto de su traslado tras 12 años en Mercedes; el contrato se extiende al menos hasta 2025, con opciones de renovación que priorizan su legado de siete títulos.

3. Lando Norris: campeón emergente en McLaren

Lando Norris, de 26 años, escaló al tercer lugar con US$57.5 millones (US$18 millones salario y US$39.5 millones bonos) en McLaren, ganando el campeonato con siete victorias y 18 podios.

Su bono de US$10 millones por el título impulsó su fortuna. The New York Times destaca cómo su consistencia superó a Verstappen, marcando el primer campeonato para McLaren desde 1998 y posicionándolo como heredero de la nueva era híbrida.

4. Oscar Piastri: el talento australiano en ascenso

Oscar Piastri, de 24 años, acumuló US$37.5 millones (US$10 millones salario, US$27.5 millones bonos) en McLaren, con siete victorias y 16 podios, terminando segundo y contribuyendo al título de constructores. Su extensión multianual firmada en marzo asegura futuro.

Su debut en 2023 y madurez en 2025 lo convierten en pilar del equipo, rivalizando con Norris en una dupla histórica para la escudería británica.

5. Charles Leclerc: el monegasco de Ferrari bajo presión

Charles Leclerc, de 28 años, registró US$30 millones íntegros en salario en Ferrari, terminando quinto pese a una temporada frustrante sin bonos. Su contrato hasta 2029 incluye acuerdos con Chivas Regal y una línea de ropa CL16.

Pese a la decepción, su velocidad en clasificación (ocho poles) mantiene su estatus, aunque el dúo con Hamilton genera expectativas para 2026 con motores renovados.

6. Fernando Alonso: el veterano resiliente de Aston Martin

Fernando Alonso, de 44 años, dos veces campeón, ganó US$26.5 millones ($24 millones salario, $2.5 millones bonos) en Aston Martin, finalizando décimo con 56 puntos.

Su contrato expira en 2026, con posible extensión ligada al nuevo motor Honda.

7. George Russell: el líder británico en Mercedes

George Russell, de 27 años, obtuvo US$26 millones (US$15 millones salario, US$11 millones bonos) en Mercedes, con dos victorias y cuarto puesto en el campeonato. Su extensión de octubre incluye renovación automática para 2027 si cumple metas.

8. Lance Stroll: el heredero en Aston Martin

Lance Stroll, de 27 años, hijo del dueño Lawrence Stroll, sumó US$13.5 millones (US$12 millones salario, US$1,5 millones bonos) en Aston Martin, terminando 16º con 33 puntos y sin podios.

Su extensión de junio 2024 elevó su paga revelada en filings. Su rol familiar asegura estabilidad, pese a críticas por rendimiento, contribuyendo a la visión de expansión del equipo con Honda en 2026.

9. Carlos Sainz: el español adaptable en Williams

Carlos Sainz, de 31 años, desplazado de Ferrari, alcanzó los US$13 millones (US$10 millones salario, US$3 millones bonos) en Williams, noveno en el campeonato con dos podios. Su contrato hasta 2026 lo incluye como director de la GPDA.

Su transición exitosa revitalizó a Williams, con su experiencia en Ferrari impulsando podios en circuitos técnicos y estableciendo bases para el motor Mercedes 2026.

10. Kimi Antonelli: el prodigio adolescente de Mercedes

Kimi Antonelli, de 19 años, debutante en Mercedes, cerró el top 10 con US$12.5 millones (US$5 millones salario, US$7.5 millones bonos), terminando séptimo con tres podios pese a retiros. Su precocidad a los 18 años impresionó.

Su cierre fuerte, con puntos en ocho de los últimos 11 GPs, lo posiciona como sucesor de Hamilton y talento clave para la era reglamentaria entrante.

