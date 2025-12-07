Max Emilian Verstappen (28) cedió este domingo el cetro de campeón mundial de la Fórmula 1 a manos del británico Lando Norris (26), pero vaya manera la de 'Mad Max' de caer vencido... Dando batalla hasta el metro final, sin rendirse nunca pese a que los McLaren fueron autos superiores, pero en el concepto general, aún sin título, el neerlandés mostró que sigue siendo el mejor píloto de la F1..

La notable segunda mitad del año de Verstappen hizo que hasta superara las limitaciones a veces de su auto, mostrando ese plus que solo se explica "porque es Max"..

A sus 28 años, el piloto de Red Bull seguirá siendo el año próximo la referencia de la Fórmula 1, los demás pilotos son conscientes de ello, y su increíble habilidad para conseguir registros de pole en las últimas vueltas de las clasificaciones, o las estrategias inesperadas, dando siempre la sensación de tener el control, lo sitúa como el rival de todos.

Pocos creían que Verstapen podía descontar 100 puntos a los McLaren en el segundo semestre

Este año lució más suelto, más 'humano' y sonriente, propio de su crecimiento, tal vez porque junto a su pareja Kelly Piquet, a principios de temporada se unió al alemán Nico Hülkenberg, diez años mayor, en el restringido club de los "papás" en la F1. Pero ese acontecimiento no disminuyó su capacidad para asumir riesgos ni su hambre de victorias.

Cuando está sentado en su Red Bull, o conduce un Porsche GT en el legendario circuito de Nürburgring como en septiembre, incluso en las carreras que veces de hacen de vehiculos inferiores, siempre Max es superior al resto.

"Nos conquistó a todos cuando lo vimos aprovechando su tiempo los fines de semana sin carreras para pilotar coches GT en circuitos del mundo entero", subrayó desde Abu Dabi el responsable de Red Bull, el francés Laurent Mekiès.

"Mi mentalidad ha sido siempre la misma. Por eso anteriormente en mi carrera me mostraba a veces frustrado porque sabía que lo que quería hacer no era posible, o bien que no podía mostrarlo por numerosos factores. Pero yo sabía que estaba ahí...", le dijo hace poco a la BBC el neerlandés para explicar su deseo irrefrenable de vencer.

Cuatro títulos mundiales después, el hombre que comenzó pilotando karts con cuatro años, guiado por un padre a su vez antiguo piloto de F1, y con una madre antigua piloto de karting de alto nivel, podría no tener nada más que demostrar. "Gane o no Max el título, creo que hay que reconocer que el mundo ha descubierto esta temporada un Max aún mejor, incluso tras su cuarto título, debido a su extraordinario regreso", estimó Mekiès antes del desenlace en Abu Dabi.

Relegado a más de 100 puntos del liderato del Mundial en septiembre, casi nadie, ni él mismo, pensaba que llegaría a la última carrera peleando por el título. Pero con Max, el Red Bull fue paulatinamente recuperando rendimiento y los McLaren lo vieron en el retrovisor y empezaron a cometer serios errores.

El año que viene lo secundará Isack Hadjar, habrá que ver si puede romper la norma de que nunca los compañeros de Verstappen pudieron siquiera seguirlo. Mientras tanto, Norris es campeón... y Mad Max ya piensa en ir por el quinto título en 2026.

AFP/HB