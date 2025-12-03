Netflix estrenó esta martes la docuserie Sean Combs: The Reckoning que repasa, en cuatro episodios, el recorrido público y privado de Sean 'Diddy' Combs, detenido desde 2024 y condenado a 50 meses de prisión tras un juicio federal en Estados Unidos. El proyecto, producido por Curtis “50 Cent” Jackson, reconstruye los delitos que se le atribuyeron a Combs, el período en el que se desarrollaron los hechos y el recorrido judicial que lo convirtió en uno de los casos más impactantes del hip-hop.

El lanzamiento se produce dos meses después de la sentencia de ‘Diddy’ y en medio de una disputa pública con Netflix, ya que su equipo legal envió una carta de cese y desistimiento para intentar frenar la emisión. La plataforma rechazó la acusación y la directora afirmó que todo el material “fue obtenido legalmente”. Combs, por su parte, sostiene que la producción utilizó “material robado que nunca fue autorizado para su difusión”.

La serie retoma episodios emblemáticos del ascenso de Combs en la industria musical, el impacto de su sello Bad Boy Records y su vínculo con artistas como Notorious BIG, además de su rol en los conflictos entre la Costa Este y la Costa Oeste durante los años noventa. A la vez, incorpora relatos que hasta ahora no habían sido parte del registro público, incluidos los de dos miembros del jurado que participaron en su juicio federal en 2025.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sean "Diddy" Combs ganó millones estando en prisión gracias al alquiler de su jet privado

El caso judicial, las acusaciones y el material inédito

El primer episodio reconstruye el contexto judicial que derivó en el arresto de Combs en septiembre de 2024. Según la acusación federal, el magnate habría utilizado sus empresas para controlar a parejas y empleadas, y forzarlas a participar en encuentros sexuales no consentidos.

Esa teoría fue rechazada por el jurado, pero el tribunal lo condenó por transporte con fines de prostitución. A lo largo de la docuserie se detalla cómo estas hipótesis marcaron el juicio y cómo se originaron las más de 70 demandas civiles que aún enfrenta, varias iniciadas por personas que aseguran haber sido drogadas o abusadas siendo menores de edad.

Uno de los elementos que generó más debate es el material audiovisual que Combs grabó en una habitación de hotel de Manhattan antes de su arresto. En esas imágenes, aparece visiblemente tensionado, discutiendo estrategias de defensa y presionando a su equipo legal. En un momento, afirma: “Escúchenme. Voy a dejar que ustedes, profesionales, analicen la situación y me traigan una solución… No están trabajando juntos como es debido. Estamos perdiendo”. Según los abogados del músico, ese material forma parte de décadas de grabaciones personales destinadas a un proyecto autobiográfico.

Sean 'Diddy' Combs fue condenado a cuatro años de prisión.

La directora Alexandra Stapleton explicó que el equipo obtuvo ese video “de forma legal” y con los derechos correspondientes. “Se dedicó mucho cuidado y maestría a la creación de estas cuatro horas de historia”, señaló, y añadió: “Al permitir que la gente compartiera perspectivas que habían permanecido silenciadas durante tanto tiempo, dejamos la docuserie en un lugar donde el público puede decidir qué quiere creer”.

El programa también revela nuevos detalles sobre cómo Combs operaba dentro de su estructura de poder. Quienes participaron de la producción lo describen como alguien capaz de inspirar lealtad y, al mismo tiempo, generar miedo. Varios entrevistados sostienen que hablar ahora es posible porque Combs está detenido, aunque remarcan que sigue siendo una figura influyente. Un exsocio resume ese clima: “Quizá fui el primer discípulo, creyente y, contra todo pronóstico, su principal protector”.

Los episodios incorporan testimonios clave para entender el tono del juicio. Dos jurados revelan por primera vez sus percepciones sobre declaraciones decisivas, como la de Capricorn Clark, exempleada que relató haber sido secuestrada tras un conflicto entre Combs, Cassie Ventura y Kid Cudi. Para el panel, su relato resultó “difícil de reconciliar” y generó dudas porque la víctima continuó frecuentando al acusado en distintos contextos.

Sean "Diddy" Combs sentenciado a 4 años de prisión: la reconstrucción del caso que llevó su imperio a la ruina

La serie también revisa el testimonio de Cassie Ventura, cuya relación con Combs incluyó -según la fiscalía- episodios de violencia sexual vinculados al consumo de drogas. En este sentido, las imágenes de 2016 en el Hotel InterContinental, donde se ve a Combs agrediéndola, fueron calificadas de “imperdonables” por uno de los jurados. "La violencia doméstica no figuraba entre los cargos", declaró otro jurado.

A pesar de esto, explicaron que les costó mucho condenarlo por los cargos de tráfico sexual y crimen organizado porque, en su opinión, los elementos legales no coincidían plenamente con lo que escucharon en el tribunal.

La rivalidad en el Hip-Hop: Diddy contra Tupac

El segundo episodio aborda el asesinato de Tupac Shakur y Notorious BIG, y los vínculos entre las pandillas Crips y Bloods con los sellos Bad Boy Records y Death Row Records. Según la docuserie, Combs habría contribuido a alimentar la rivalidad que terminó con ambos artistas muertos en 1997. Duane “Keffe D” Davis sostiene que Combs le ofreció dinero para matar a Shakur y Suge Knight aunque, según relata, nunca cumplió con ese pago.

Sean 'Diddy' Combs y Tupac Shakur.

La serie señala que Combs, ya convertido en figura central del hip-hop, incentivó a BIG a promocionar su trabajo en Los Ángeles incluso sabiendo que la situación era riesgosa. Tras el asesinato del músico, Combs organizó un funeral multitudinario en Nueva York, pero la producción afirma que cargó los gastos a los herederos del artista. “Creo que Sean tenía envidia de sus propios artistas; estaba celoso de su talento”, dijo su exsocio Kirk Burrowes.

Otro tramo central del relato es el de Aubrey O’Day, excantante de Danity Kane, quien vuelve sobre un episodio que, según afirma, no recuerda, pero que quedó registrado en una declaración jurada vinculada a un hecho ocurrido en 2005. En ese documento leído en cámara se detalla el testimonio de un testigo que aseguró haberla visto inconsciente y parcialmente desnuda en un sofá de cuero mientras era presuntamente agredida sexualmente por Combs y otro hombre.

La producción también recupera episodios de manipulación y violencia hacia colaboradores, empleados y artistas cercanos. Por ejemplo, el relato de Lil Rod, quien trabajó en The Love Album, describe meses de caos, consumo de drogas y presión psicológica. Esa acumulación de relatos, algunos ya conocidos, otros nuevos, busca reforzar la idea de que Combs ejercía un control absoluto sobre su entorno y que su poder económico amplificó ese comportamiento.

"Diddy" Combs pidió clemencia al juez antes de conocer el veredicto: "Quiero disculparme por el sufrimiento que causé"

Un eje destacado es la figura de 50 Cent, productor ejecutivo del proyecto, quien desde hace más de veinte años mantiene un conflicto público con Combs. Aunque niega que la docuserie sea producto de una vendetta, su rol fue clave para impulsar el proyecto. Jackson aseguró: “Va a llegar al número 1”, y durante el juicio se burló del magnate en redes sociales casi a diario.

El cierre de la serie aborda el proceso judicial contra ‘Diddy’, que concluyó con una condena por transporte con fines de prostitución y la absolución de los cargos más graves como trata de personas. Además, la producción muestra cómo, para algunos jurados, la relación entre Combs y Cassie resultaba “muy, muy complicada”, lo que dificultó analizar los hechos como totalmente no consensuados.

RV/DCQ