El exmagnate del hip-hop Sean “Diddy” Combs conocerá este viernes la pena que enfrentará tras ser hallado culpable de dos cargos de trata de personas con fines de prostitución, en un juicio que acaparó la atención internacional. En julio, el músico de 55 años quedó absuelto de las imputaciones más graves por tráfico sexual y asociación ilícita, y horas antes de la sentencia le pidió "clemencia" al juez.

La audiencia de sentencia se lleva a cabo este viernes en un tribunal de Nueva York, con la presencia del rapero y una gran multitud de espectadores, entre ellos familiares de la estrella. Durante la jornada, el fiscal Christy Slavik solicitó una condena mínima de 11 años por "la gravedad de los delitos", el número de víctimas y la duración de los hechos, que se habrían extendido por más de 15 años.

"Diddy" Combs fue declarado culpable por prostitución, pero absuelto en los cargos más duros por tráfico sexual

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En una carta enviada al juez Arun Subramanian, Combs pidió perdón y apeló a la “misericordia”, asegurando estar “destrozado” por sus acciones. En ese contexto, su defensa solicitó que la condena "no supere los 14 meses", destacando la buena conducta de Combs durante su encarcelamiento y el daño a su imagen pública.

En caso de que reciba esa pena de un año y dos meses, considerando el tiempo ya cumplido en prisión preventiva en Brooklyn, podría quedar libre antes de fin de año. Las causas que pusieron a "Diddy" en el banquillo de los acusados comenzaron a gestarse hace más de dos años y en julio pasado un jurado desestimó los cargos más complejos en su contra, evitando así que enfrentara una posible cadena perpetua.

Sin embargo, el rapero y productor musical fue declarado culpable de los delitos restantes, vinculados organizar las llamadas “freak-offs” y las "fiestas de blanco", en las que obligaba a mujeres a participar en maratones sexuales con trabajadores sexuales masculinos mientras él se masturbaba o grababa.

Entre las múltiples víctimas se encuentran la cantante "Cassie" Ventura, que fue su pareja entre 2007 y 2018, y otra mujer identificada en el juicio como “Jane”. En cartas remitidas al tribunal, la artista relató las consecuencias del abuso prolongado de Combs, afirmando que aún sufre “pesadillas y flashbacks diarios, necesitando atención psicológica” y que su familia debió abandonar Nueva York por temor a sufrir algún tipo de venganza.

Durante el juicio, "Diddy" apareció notablemente envejecido, con la barba y el pelo canoso, en contraste con la imagen de ícono del rap y el hip-hop que mostró durante décadas.

La carta de "Diddy": "Estoy arrepentido del dolor que causé"

“Ante todo, quiero disculparme y decir lo sinceramente arrepentido que estoy por todo el dolor y sufrimiento que causé a los demás con mi conducta. Asumo plena responsabilidad por mis errores del pasado”, escribió el cantante en una carta de cuatro páginas, dirigida al juez Subramanian.

“En el último año ha habido muchos momentos en los que quise rendirme. Hubo días en que pensé que estaría mejor muerto. El viejo yo murió en prisión y una nueva versión renació”, continuó diciendo Combs, que lleva más de un año detenido en el Metropolitan Detention Center del distrito de Brooklyn.

En ese sentido, aseguró que "perdió el rumbo" debido a "las drogas y "los excesos", y se refirió a los videos de la cámara de seguridad de un hotel en el que se lo ve golpeando y arrastrando a Ventura. “Las escenas e imágenes de mí agrediendo a Cassie se repiten en mi cabeza todos los días. Literalmente perdí la cabeza. Lo lamento y siempre lo lamentaré”.

Por otro lado, también hizo mención a la otra testigo clave del caso: “Señoría, pensé que estaba brindando apoyo a Jane en lo que respecta a ella y a su hijo, pero después de escuchar su testimonio, me di cuenta de que la lastimé. Por eso lo siento profundamente”.

“Hoy, humildemente le pido otra oportunidad: otra oportunidad de ser un mejor padre, otra oportunidad de ser un mejor hijo, otra oportunidad de ser un mejor líder en mi comunidad y otra oportunidad de vivir una vida mejor”, concluyó. Este viernes, Combs tendrá la oportunidad de dirigirse al tribunal por primera vez antes de la sentencia por cargos de prostitución.

FP/DCQ