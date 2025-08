Nicole Westmoreland, miembro del equipo de abogados que defiende a Sean “Diddy” Combs, le dijo al canal CNN que se han comunicado con el gobierno de Donald Trump para estudiar la posibilidad de un posible indulto presidencial, luego de que el referente de la música fuera condenado el mes pasado por dos cargos de transporte con fines de prostitución.

“Tengo entendido que nos hemos acercado y hemos tenido conversaciones en referencia a un indulto”, dijo la letrada este martes 5 de agosto.

Combs enfrenta actualmente una sentencia máxima de 20 años en prisión. Al ser consultada sobre los sentimientos del artista sobre las posibilidades de recibir el indulto, Westmoreland dijo que el músico “es una persona muy esperanzada y creo que sigue teniendo esperanza”.

En una entrevista en Newsmax, el presidente Trump habló del vínculo que tuvo con el ex de López, y cómo terminó todo entre ellos: “Era muy amigo suyo. Me llevaba muy bien con él, parecía un buen tipo. No lo conocía bien, pero cuando me postulé fue muy hostil”.

Consultado sobre la posibilidad de que le conceda el indulto a Combs, el mandatario se sinceró: “Es difícil, ¿sabes? Somos seres humanos. Y no nos gusta que las cosas nublen nuestro juicio, ¿verdad? Pero cuando conocías a alguien y te sentías bien, luego te postulaste y él hizo unas declaraciones terribles. Entonces no sé… Eso lo hace más difícil de hacer”.

Las acusaciones contra Sean “Diddy” Combs

Los fiscales acusaron a Combs de encabezar una organización criminal compuesta por personas de su entorno más íntimo que obligaron a Casandra “Cassie” Ventura y a otra mujer, cuyo apodo es “Jane”, a participar en actos sexuales bajo los efectos de drogas y alcohol con acompañantes masculinos contratados.

La fiscalía presentó su caso durante seis semanas y convocó a 34 testigos. La defensa de Combs no llamó a ningún testigo. El músico eligió no declarar.

Westmoreland aseguró: “No necesitábamos una historia creativa. No necesitábamos exagerar. Sabíamos que decir la verdad significaría inocente. Sabíamos que él no había traficado sexualmente a nadie y sabíamos que la acusación de asociación ilícita era absurda. Así que pensamos, vamos a decir la verdad y eso dará resultado. Y creo que, en su mayor parte, esa estrategia funcionó”.

El jurado declaró a Combs culpable de dos cargos de tráfico de personas para ejercer la prostitución, cada uno de los cuales implica una pena máxima de 10 años de prisión. Fue absuelto de los cargos de extorsión y tráfico sexual. La sentencia definitiva se dictará el 3 de octubre.

