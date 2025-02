Las 24 horas de Kanye West: del pedido a Trump para liberar a Diddy Combs a la revelación de su diagnóstico de autismo

Mientras Sean 'Diddy' Combs enfrenta múltiples cargos por tráfico y abuso sexual, su colega Kanye West salió en su defensa, pidiendo públicamente al expresidente Donald Trump que lo indulte antes del juicio, programado para el 5 de mayo. Horas más tarde, en un programa de streaming, el rapero confesó que padece autismo y bipolaridad.

Kanye West apoya a Diddy y pide su liberación

El rapero, diseñador y empresario ganador de 24 premios Grammy utilizó sus redes sociales para exigir la liberación de Diddy, quien se encuentra tras las rejas con la libertad bajo fianza denegada en tres ocasiones.

"LIBEREN A PUFF", escribió West en su cuenta de X, antes de dirigirse directamente a Trump: "@realDonaldTrump, POR FAVOR, LIBEREN A MI HERMANO PUFF". El artista también criticó a otras celebridades por su silencio en el caso, comparándolo con situaciones similares en la industria musical: "TODOS VIMOS A CHRIS BROWN Y NADIE HIZO NADA", agregó West.

Los comentarios del rapero llegan después de que Trump indultara a casi 1.500 acusados relacionados con los disturbios del 6 de enero en su primer día de segundo mandato.

El caso de Sean 'Diddy' Combs

Diddy, también conocido como Puff Daddy, Puffy y P. Diddy, fue arrestado en Nueva York el 16 de septiembre y enfrenta cargos de crimen organizado, tráfico sexual y prostitución forzada.

Con un historial de 10 éxitos en el Top 10, incluidos tres números uno, el artista de 55 años enfrenta hasta cadena perpetua si es hallado culpable. Además, se le relaciona con otros casos de abuso sexual en tribunales federales y estatales, algunos de ellos junto a Jay-Z como coacusado. Entre las 40 personas que han denunciado a Diddy, figuran hombres, mujeres y menores de edad, incluido un niño de 10 años.

Kanye West y su nuevo diagnóstico de salud mental

En una reciente entrevista en el podcast ‘The Download’, Kanye West sorprendió al revelar que su diagnóstico inicial de bipolaridad, que recibió hace casi 10 años, fue erróneo.

Su esposa, Bianca Censori, fue quien lo impulsó a buscar una segunda opinión médica. Según el rapero, un especialista le confirmó que en realidad tiene autismo. "Mi esposa me llevó porque dijo: ‘Hay algo en tu personalidad que no parece bipolar’. Y resulta que en realidad tengo autismo", explicó West.

El fundador de Yeezy afirmó que comprender su condición le ha permitido entender mejor su comportamiento y la forma en que los demás lo perciben. Sin embargo, admitió que manejar su vida con autismo representa un desafío para quienes lo rodean: "Es muy difícil para ellos porque soy un hombre adulto. No puedes tomar el control de mi cuenta bancaria. No puedes controlar lo que digo en Twitter."

West también reveló por qué decidió romper su acuerdo con Adidas en 2022, a pesar de la resistencia de su círculo cercano: "Mucha gente me decía: ‘No puedes dejar Adidas, ¿cómo vas a dejar todo ese dinero?’. Pero esa constante sensación de no tener el control fue lo que me hizo perder el control."

Kanye West rechaza la medicación para preservar su creatividad

El intérprete de ‘Praise God’ aclaró que no está tomando medicación para tratar su diagnóstico de autismo, pues teme que afecte su creatividad. "No he tomado la medicación desde que descubrí que no era bipolaridad y que ese no era el diagnóstico correcto", afirmó.

A pesar de ello, West aseguró que está buscando alternativas para cuidar su salud mental, sin afectar su capacidad artística: "Eso es lo que aporto al mundo, y vale la pena si eso significa que la creatividad sigue fluyendo."