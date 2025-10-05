Sean "Diddy" Combs ganó millones estando en prisión gracias al alquiler de su jet privado

Sean "Diddy" Combs, el magnate de la música y empresario condenado el viernes por dos cargos de transporte para prostitución, continúa acumulando fortunas millonarias incluso desde su celda en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn.

A pesar de enfrentar graves acusaciones federales y un juicio que se extendió por semanas, Combs logró generar ingresos sustanciales mediante el alquiler de su lujoso jet privado, un “Gulfstream G550” valorado en 60 millones de dólares, registrado bajo su compañía LoveAir LLC.

Desde su arresto el 16 de septiembre, el jet de Combs fue alquilado en al menos 126 ocasiones hasta el 20 de mayo, acumulando 149.540 millas de vuelo y generando unos 4,1 millones de dólares en ingresos, según informes del medio estadounidense US Sun.

La operadora de lujo Silver Air se encarga de arrendar la aeronave a clientes desprevenidos, quienes pagan un promedio de 32.597 dólares por trayecto de 1.186 millas. Este modelo de negocio permitió que el flujo de caja de Combs se mantenga activo, a pesar de las restricciones impuestas por su detención.

El Gulfstream G550 no es un avión cualquiera: ofrece comodidades de alto nivel para hasta 14 pasajeros, con cabinas de 7'3" por 43'11" pies, interiores en roble elegante, sofás y sillas acolchadas amplias, y un rango máximo de 6.500 millas náuticas, ideal para viajeros adinerados que buscan privacidad y lujo sin conocer la conexión con Combs.

Este esquema de ingresos es crucial para Combs, cuyo "imperio" financiero, construido en las décadas de los 90 con éxitos de Bad Boy Records, alguna vez se estimó en casi 1.000 millones de dólares, enfrenta ahora presiones significativas. Para defenderse de los cargos de tráfico sexual, transporte para prostitución y conspiración de extorsión, invirtió al menos 10 millones de dólares en un equipo de abogados experimentados.

Como medida para aliviar la carga económica, puso a la venta su mansión en Los Ángeles por 61,5 millones de dólares —una propiedad de 10 dormitorios y 13 baños en Beverly Hills—, pero permaneció en el mercado por más de 200 días sin compradores, posiblemente afectada por el escándalo.

El juicio de Combs, que comenzó con alegatos impactantes, dejó testimonios desgarradores. La cantante R&B Cassandra "Cassie" Ventura relató abusos físicos y psicológicos entre 2007 y 2018, incluyendo golpizas regulares, chantaje y actos sexuales coercitivos. Un escort masculino también testificó sobre encuentros sexuales orquestados por Combs en fiestas conocidas como "freak off".

La fiscal Emily Johnson enfatizó: "Durante este juicio, van a escuchar sobre 20 años de los crímenes del acusado", destacando un espectro de delitos alegados como secuestro, arsonismo, drogas, crímenes sexuales, sobornos y obstrucción, facilitados por un círculo íntimo de guardaespaldas y empleados. Agregó que "no lo hizo solo, tenía un círculo íntimo de guardaespaldas y empleados de alto rango que lo ayudaron a cometer crímenes y a encubrirlos".

Tras 13 horas de deliberaciones, el jurado lo declaró no culpable de conspiración de extorsión y dos cargos de tráfico sexual, pero culpable de los dos de transporte para prostitución relacionados con Ventura y otra víctima conocida como Jane. El proceso judicial se extenderá por otras seis semanas, y Combs, de 55 años, enfrenta potencialmente cadena perpetua si se agravan las condenas. Su defensa argumenta que, aunque podría haber elementos de violencia doméstica, no se configura una empresa criminal.

El caso se aceleró tras una demanda civil de Ventura y una investigación criminal impulsada por un video de 2016 donde Combs la golpea, difundido por CNN y reproducido en la corte. Combs niega todas las acusaciones y expresó sus remordimientos. Su capacidad para mantener operaciones comerciales demostró la resistencia de su imperio financiero, que incluye inversiones en moda, bebidas y entretenimiento, aunque ahora bajo escrutinio intenso.