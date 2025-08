She Taxi defendió cupos, control municipal y tarifas reguladas en el Concejo Deliberante

En el marco del debate sobre la regulación de las aplicaciones de movilidad en Córdoba, María Eva Juncos, titular de She Taxi, defendió en el Concejo Deliberante la necesidad de establecer cupos de vehículos, límites de antigüedad para las unidades y control municipal sobre el servicio.

"El cupo ordena la ciudad, previene contaminación y desorden", afirmó, señalando que la propuesta de un vehículo cada 327 habitantes está dentro del promedio internacional. También pidió que los autos no superen los 10 años de antigüedad y cuestionó la falta de claridad en las comisiones que cobran las apps, que van del 15% al 40%.

Córdoba: Uber y el resto de las app de movilidad fueron escuchadas en el Concejo

She Taxi, que no cobra comisión a sus conductoras, cuenta con 250 mil usuarios registrados y opera con más de 400 choferas en Rosario y Córdoba. "No estoy en contra de las aplicaciones, sino a favor del usuario y de un servicio regulado", enfatizó Juncos en AfterOffice (FM 90.7).

En la reunión también participaron representantes de Uber, Cabify y Didi, así como Vanina Brizuela, de la Asociación Femenina de Taxistas Córdoba (AFETAC), quien respaldó el sistema de cupos y pidió más controles. Desde Uber advirtieron que una regulación restrictiva podría dejar sin trabajo a más de 15 mil personas en la ciudad.

Cupos, el eje de debate

“Es a favor del orden sin alterar la libertad de trabajo, ordenarla y no vulnerar ningún derecho”, aclaró Juncos. La conductora propuso establecer cupos de vehículos, aclarando: “No, tope, un cupo. El cupo ordena la ciudad, previene contaminación y muchas otras cosas”. Recordó que en otras ciudades se aplica el promedio de un vehículo cada 327 habitantes, algo que, dijo, “está dentro de los estándares internacionales”.

También pidió que los autos no tengan más de 10 años y criticó la falta de transparencia en las comisiones que cobran las plataformas: “No me parece para un trabajador que no tenga previsibilidad de proyectarse en sus ganancias”. Sobre su propia app, remarcó: “Yo no les cobro a mis compañeras. She Taxi nació en 2016 con el espíritu del taxi, donde ya hay una tarifa regulada”.

Juncos acusó a las apps de “ejercer dumping, romper el mercado” y sostuvo que “todo lo que suceda en un espacio público debe ser regulado por el municipio”.

Otro artículos en debate

En cuanto a los artículos 4°, 5° y 7° sobre requisitos, licencias de conducir y certificados, los encargados de las plataformas explicaron que están de acuerdo. Sí plantearon diferencias respecto de que los vehículos tengan menos de 10 años y que los baúles deban tener espacio para dos valijas.

Asimismo, un artículo que impone la identificación del vehículo, también genera oposición por parte de las plataformas, porque la mayoría de los vehículos no son de prestación permanente. Esa exigencia, aseguran, pone en riesgo la integridad de los conductores que son objeto de violencia por parte de otros conductores o de delincuentes.

Así será la ordenanza que regulará Uber en Córdoba: se conoce el primer borrador

Las comisiones que cobran las apps rondan entre el 15 y el 25 por ciento para intermediar entre conductores y pasajeros. Desde Cabify dijeron que usaron esta plataforma 400 mil personas en la ciudad de Córdoba en el último mes. Cabify no trabaja con motos y Uber no tiene los datos de la cantidad de motos ya que no están incorporadas en el proyecto, Didi dijo que es un servicio muy reciente así que la incidencia es mínima.

La categoría tributaria de “She Taxi” es con el monotributo. “Cabify” detalló que, como mediadora, está inscripta como aplicación digital y que los choferes son monotributistas. Por su parte, “Didi” tributa como servicios digitales a través de ARCA y los conductores como monotributistas. En cuanto a “Uber”, es de acuerdo a cada distrito; en el caso de Córdoba pagan Ingresos Brutos.

Taxistas y remiseros se movilizaron contra el avance de las apps

Taxistas y remiseros de Córdoba capital se concentraron este martes frente al Concejo Deliberante para manifestar su rechazo a la posible regulación de las aplicaciones de transporte. La protesta coincidió con la última reunión de la Comisión de Servicios Públicos, donde se debatía el proyecto que podría habilitar a plataformas como Uber o Cabify a operar legalmente en la ciudad. Los manifestantes buscaron frenar el avance de la iniciativa, que podría ser despachada la semana próxima para su tratamiento en el recinto.

Durante la movilización se registraron incidentes entre los trabajadores del transporte tradicional y conductores de apps, que también se hicieron presentes en el lugar. Hubo denuncias cruzadas por agresiones: un taxista afirmó haber sido atacado con agua hirviendo y otro hombre denunció golpes por parte de los choferes "amarillos y verdes". En medio del conflicto, Miguel Arias, secretario del Sindicato de Peones de Taxis, advirtió que no están dispuestos a ceder: “Vamos a defender la actividad hasta las últimas consecuencias”.