Córdoba: Uber y el resto de las app de movilidad fueron escuchadas en el Concejo

Ya en la comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante, comenzó la nueva ronda de consultas para definir la regulación de apps en la capital cordobesa. Bajo la presidencia de Marcos Vázquez (HUxC), retomó el debate sobre los proyectos compatibilizados para regular los servicios de transporte individual de pasajeros contratados mediante aplicaciones.

La reunión contó con la presencia de representantes de las principales apps de viajes, que hasta ahora no habían sumado su opinión en ese ámbito. Estuvieron Antonio Canale, de Didi (vía zoom);

Pedro Martino, de Uber; e Ignacio Escuti, de Cabify. También sumaron sus aportes choferes que trabajan con aplicaciones, y permisionarios de taxis y remises.

Sin embargo, la Comisión no abrió debate. Sólo se limitó a escuchar a las partes. Antonio Canale sostuvo que cualquier regulación que se encare “debe estar bien hecha de entrada, para no tener que cambiar a futuro” y aclaró que desde Bibi, pretenden “proteger a los ciudadanos y garantizar el acceso a un transporte seguro y cómodo”. Alertó que restringir el acceso al sistema mediante un cupo de 4.000 autos, como plantea el proyecto inicial del oficialismo, “trae consecuencias negativas”, porque la entrada y salida de choferes al sistema es algo dinámico y cambiante. “Se va a restringir la oferta de viajes y faltará cobertura en barrios más pobres. Los choferes privilegian las zonas de altos ingresos”, advirtió.

Uber celebra el diálogo con el Concejo y pide modificar cuatro artículos clave del proyecto de ordenanza

También dijo que con cupo quedarán “entre 7.000 y 13.000 conductores fuera del sistema, pese a que es gente que genera así ingresos mensuales promedio de $800.000, en un mercado laboral

difícil. “Se va a congelar el número de choferes y los que consigan otro trabajo ya no tendrán incentivos para irse”, completó.

Por su parte, Pedro Martino, responsable de asuntos públicos de Uber para el Cono Sur dijo que hoy hay más de 20.000 choferes activos en esa app y que el 80% de ellos quedaría fuera. “El 77%

son choferes que trabajan menos de 20 horas semanales y lo hacen para completar ingresos”, apuntó.

Coincidió con el representante de Didi en que fijar un cupo hará que los conductores no se renueven y que los viajes se concentren en las zonas de mayor densidad. “El cupo genera más

espera y viajes más caros”, graficó. También objetó la exigencia de licencia de conducir profesional, aduciendo que el trámite es muy burocrático y puede demandar hasta seis meses, lo mismo que el certificado de antecedentes penales. Del mismo modo, criticó que fijar una antigüedad máxima de 10 años para los coches “dejará fuera de toda posibilidad a la mitad de los choferes”. “El parque automotor de Argentina en 2024 tenía un promedio de 14,3 años y cada vez es más complejo acceder a financiación para renovar”, señaló.

María Eva Juncos, de la app She Taxi, blanqueó que hay una fuerte disputa por el mercado de viajes y que ellos sí están de acuerdo con imponer un cupo. “No es un capricho. En Nueva York y

México lo hicieron para bajar el tráfico. Hay que buscar un equilibrio. Las app no reemplazan al transporte masivo, son un complemento. La prioridad la tiene siempre el servicio público

regulado. El cupo no limita, ordena”, planteó.

Luego habló el chofer José Bini, quien expuso su derecho y necesidad de trabajar y pidió que los dejen seguir llevando pasajeros. “No somos empresarios. Somos trabajadores. Con cupo de 4.000

faltará oferta y se encarecerá el servicio. No sobramos”, dijo. Su colega Romina Lescano, por el contrario, opinó que si no hay regulación, se genera un monopolio y posición dominante de empresas multinacionales. “El cupo garantiza calidad y sustentabilidad”, sostuvo, y sugirió fijar ese número mediante un estudio técnico de la UNC.

Diego Quime, también chofer, expresó su preocupación por la posible pérdida de 20.000 puestos de trabajo y señaló que el cupo “desvirtúa la esencia de las apps, que se manejan por oferta y

demanda”.

Finalmente expusieron Jorge Montes, de la Asociación de Permisionarios de Taxi y Cristian Gutiérrez, de Auto Remis, reclamando que se apruebe el despacho que ya había sido validado por la Comisión. “No sé por qué volvieron a abrir este debate. Dicen que quedarán 15.000 choferes en la calle, pero les digo que también quedaron 15.000 taxistas en el camino. No hay que tocar más la regulación. Está bien que se habilite un auto cada 375 habitantes. Las apps quieren entrar por la ventana, cuando nosotros llevamos 100 años bajo regulación”, puntualizó.

Gutiérrez, en tanto, denunció que las apps falsifican cuentas para choferes, que no pagan impuestos y que generan una intermediación abusiva, del 35%. “Precarizan todo. Vinieron a romper el sistema”, expresó. El proyecto seguirá bajo análisis.