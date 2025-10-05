El tribunal del Juicio a las Juntas recibió doctorados ‘honoris causa’ de la UBA

En el marco de la tercera edición del Festival de Cine de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y a cuarenta años del histórico Juicio a las Juntas, dicha entidad académica entregó el doctorado honoris causa –máximo reconocimiento honorífico de la institución– a quienes integraron el tribunal que lo llevó adelante.

El acto se realizó en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho y distinguió a León Carlos Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz, y en carácter póstumo a Andrés D’Alessio, Jorge Torlasco y Julio César Strassera. Estuvieron presentes el rector de la UBA, Ricardo Gelpi; el vicerrector, Emiliano Yacobitti; decanos y autoridades de la UBA; el director de la película Argentina, 1985, Santiago Mitre; agrupaciones estudiantiles; representantes de los poderes Judicial y Legislativo; familiares de los homenajeados y público en general.

Pasado en presente. El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, expresó: “Hoy tenemos el honor y el privilegio de reconocer y homenajear a los miembros del tribunal que protagonizó uno de los hechos más trascendentales de nuestro país: el Juicio a las Juntas de la última dictadura cívico militar. Y lo hacemos en nombre de esta gran institución, por cuyas aulas pasaron destacados hombres y mujeres de nuestra historia, protagonistas, hacedores de la grandeza de esta casa, que supo formar ciudadanos comprometidos con la democracia, la justicia y los derechos humanos”. Gelpi destacó también que “en esta universidad estamos educando en valores, en el respeto de la democracia, de la justicia, del debido proceso, del apego a las leyes, de la no violencia. Todas virtudes que, aunque hoy algunos pretenden cuestionarlas, son irrenunciables para esta querida casa de altos estudios. Como universidad pública, comprometida con la república y las instituciones, es nuestra responsabilidad mantener viva la memoria y también proyectar hacia el futuro todos estos ideales”.

Celebración. Por su parte, Leandro Vergara, decano de la Facultad de Derecho, remarcó: “Cada vez que otorgamos un doctorado honoris causa, lo hacemos para reconocer valores y trayectorias. Y distinguimos a quienes llevaron adelante el acontecimiento jurídico más importante de la historia argentina contemporánea”.

Por su parte, Mónica Pinto, exdecana de la Facultad de Derecho, estuvo a cargo de la laudatio en honor a los homenajeados. Se trata del discurso que expone los méritos de las personas distinguidas y los fundamentos para la concesión del título honorífico. En su cierre, Pinto destacó: “El juicio y la sentencia consagraron la prevalencia del derecho y de los derechos humanos y afirmaron el papel central del Poder Judicial en una democracia”. Y subrayó: “El juicio y la sentencia construyeron verdad y memoria y recuperaron la dignidad de los argentinos”.