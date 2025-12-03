Quentin Tarantino volvió a generar conversación en el mundo cinéfilo. Durante su participación en el podcast del escritor Bret Easton Ellis, el director de Pulp Fiction reveló cuáles son, a su criterio, las diez mejores películas del siglo XXI. Y su elección número uno sorprendió incluso a sus seguidores más fieles: Black Hawk Down (2001), la épica bélica de Ridley Scott basada en la caída de dos helicópteros estadounidenses en la batalla de Mogadiscio en 1993.

Llegó a Netflix una docuserie sobre Sean Combs: el ascenso, las acusaciones y el juicio que marcó la caída de ‘Diddy’

Tarantino, de 62 años, explicó que la película no lo impactó del todo en su primer visionado, pero con el tiempo —y tras repetirla varias veces— terminó considerándola una cumbre del cine contemporáneo. “Creo que fue tan intensa que dejó de funcionar para mí en ese primer momento. Pero cuando volví a verla, me di cuenta de que estaba frente a una obra maestra”, afirmó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El director destacó especialmente la “hazaña técnica y emocional” de Scott, capaz de sostener una tensión continua durante casi tres horas. “Mi corazón latía con fuerza todo el tiempo. Es la única película moderna que realmente apuesta al mismo sentido de propósito, efecto visual y sentimiento que Apocalypse Now”, aseguró.

Protagonizada por Josh Hartnett, Ewan McGregor y Eric Bana, Black Hawk Down reunió además a actores que luego tendrían carreras destacadas, como Tom Hardy, Orlando Bloom y Jason Isaacs. La película obtuvo cuatro nominaciones al Oscar y ganó dos: Mejor Montaje y Mejor Sonido.4

Quién es Mindy Glazer, la jueza viral que sentenció a los mendocinos en Miami

La lista completa: del cine bélico a la animación y la comedia británica

Además de colocar una película de guerra en el primer puesto, otra sorpresa de la lista fue la inclusión de Toy Story 3 en el segundo lugar. Tarantino se deshizo en elogios para el film de Pixar, al que describió como “una película casi perfecta”. “Esos últimos cinco minutos me destrozaron. Si intento describir el final, empiezo a llorar”, confesó.

El podio se completa con Lost in Translation (2003), de Sofia Coppola, una de las películas que el director siempre ha valorado por su minimalismo emocional y la química entre Bill Murray y Scarlett Johansson.

El cuarto puesto fue para Dunkerque (2017), la recreación de la evacuación aliada dirigida por Christopher Nolan. Tarantino reconoció que no conectó con la película en su primera experiencia, pero tras varios visionados la consideró “verdaderamente magistral”.

En el quinto lugar ubicó There Will Be Blood (2007), de Paul Thomas Anderson, seguida por Zodiac (2007) de David Fincher y Unstoppable (2010), de Tony Scott. Completan el ranking Mad Max: Fury Road (2015), Shaun of the Dead (2004) y Midnight in Paris (2011).

Las 10 mejores películas del siglo XXI según Tarantino

Black Hawk Down (2001) – Ridley Scott Toy Story 3 (2010) – Lee Unkrich Lost in Translation (2003) – Sofia Coppola Dunkerque (2017) – Christopher Nolan There Will Be Blood (2007) – Paul Thomas Anderson Zodiac (2007) – David Fincher Unstoppable (2010) – Tony Scott Mad Max: Fury Road (2015) – George Miller Shaun of the Dead (2004) – Edgar Wright Midnight in Paris (2011) – Woody Allen

El cineasta también compartió su lista del puesto 11 al 20, donde menciona títulos tan diversos como Battle Royale, School of Rock, Jackass: The Movie, Moneyball y La Pasión de Cristo.

Críticas a The Hunger Games: “Es una copia de Battle Royale”

Durante el episodio, Tarantino volvió a insistir en una comparación que hace años genera debate: las similitudes entre Battle Royale, la película japonesa de 2000 basada en la novela de Koushun Takami, y la saga The Hunger Games.

“No entiendo cómo Takami no demandó a Suzanne Collins por cada cosa que posee. ¡Acaban de copiar el libro!”, dijo sin rodeos.

Considerado uno de los cineastas más influyentes de su generación, Tarantino continúa expandiendo su mirada cinéfila a través de listas, libros, podcasts y comentarios que desatan discusiones en redes y círculos especializados. Desde Reservoir Dogs hasta Once Upon a Time in Hollywood, su propia obra es hoy parte de las referencias obligadas en cualquier ranking del siglo XXI.

LV/ff