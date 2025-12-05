El ecosistema de las criptomonedas recibió una noticia de alto impacto esta semana cuando Binance, la plataforma de intercambio más grande del mundo, oficializó una reestructuración clave en su cúpula directiva. Durante el desarrollo de la Binance Blockchain Week en Dubái, la compañía anunció que Yi He, cofundadora histórica de la firma, fue nombrada co-CEO para liderar la empresa a la par de Richard Teng. Este movimiento estratégico busca consolidar el liderazgo de la organización, apuntando a fortalecer su presencia global.

La designación fue presentada por el propio Teng como una "progresión natural" dentro del organigrama de la compañía. El ejecutivo destacó que Yi He fue una pieza fundamental en el equipo de liderazgo ejecutivo desde el lanzamiento de la plataforma en 2017, siendo la responsable de moldear la cultura empresarial y la estrategia de negocio. Según explicaron, la nueva dinámica de poder busca potenciar las fortalezas de ambos: mientras Teng aporta décadas de experiencia en mercados financieros tradicionales y cumplimiento normativo, He se va a enfocar en la innovación de productos y la expansión de la comunidad.

El posteo de Binance haciendo el anuncio

El objetivo central de esta dupla directiva es ambicioso: llevar a Binance de sus actuales 300 millones de usuarios hacia la meta de los mil millones. Para lograrlo, la empresa ratificó su compromiso de operar como el intercambio más confiable y regulado del planeta, priorizando la seguridad del cliente. Yi He expresó que es un honor trabajar junto a Teng, subrayando que sus perspectivas son vitales para navegar un momento crucial de la industria y promover la libertad financiera de manera responsable.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Bajo este liderazgo conjunto, los pasos de la compañía se van a centrar en la construcción de un sistema financiero más abierto y justo. La estrategia implica no solo el crecimiento en volumen de operaciones, sino también el desarrollo sostenible de herramientas que “empoderen a los usuarios”. La visión compartida por ambos ejecutivos apunta a que la innovación tecnológica debe ir de la mano con el cumplimiento de los estándares regulatorios globales.

La compañía lleva a cabo un proceso de reordenamiento a nivel jerárquico

La formalización del rol de Yi He, quien hasta ahora mantenía un perfil estratégico pero menos visible en la jerarquía oficial, envía un mensaje claro al mercado sobre la adaptación a las reglas del juego financiero internacional. Con esta estructura, la plataforma se prepara para su próxima fase de crecimiento masivo en un mercado cada vez más competitivo.

Cayó el Bitcoin y generó inquietud en los mercados

El perfil de la estratega y el respaldo de CZ

Yi He no es una figura nueva en el tablero de las criptomonedas; nacida en 1988, su trayectoria se remonta a los inicios del sector y es reconocida por su enfoque estratégico en branding y planificación. Antes de este nombramiento, se desempeñó durante más de ocho años en roles críticos como jefa de marketing y servicio al cliente, siendo el cerebro detrás de la expansión comercial de la marca. Su vínculo profesional con el fundador Changpeng Zhao (CZ) data de los tiempos de OKCoin, consolidando una relación de confianza que la convirtió en un pilar muy importante de la estructura de Binance desde el día uno.

La noticia fue recibida con entusiasmo por el propio Changpeng Zhao, quien, a pesar de las restricciones legales que enfrenta y su salida como CEO en 2023, se mantiene como accionista mayoritario de la firma. A través de su cuenta en la red social X, CZ celebró el ascenso de su socia, asegurando que ella “debería haber sido la CEO de Binance desde el primer día". El fundador calificó el futuro de la empresa como un "gran viaje por delante".

Este reacomodamiento marca el cambio más significativo en la gestión de Binance desde que Teng tomó el control en noviembre del año pasado. La dupla busca equilibrar la balanza entre la "vieja guardia" que representa He y la "nueva era" de cumplimiento normativo que encarna Teng.

TC/DCQ